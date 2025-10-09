Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
KAROL G EN VICTORIA'S SECRET
PREMONITORIO GRABRIEL CANO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Premios Juventud 2025: Marc Anthony y Wisin revelan la fusión inédita de bachata urbana

Premios Juventud 2025: Marc Anthony y Wisin revelan la fusión inédita de bachata urbana

La inédita fusión de bachata urbana que transforma el desamor en empoderamiento, uniendo la potencia vocal de Marc Anthony y la energía de Wisin en el escenario de Premios Juventud 2025.