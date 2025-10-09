Premios Juventud 2025: Marc Anthony y Wisin revelan la fusión inédita de bachata urbana

La edición número 22 de los Premios Juventud 2025 fue testigo de un momento cumbre en la música latina. Por primera vez, dos de sus principales figuras, Marc Anthony y Wisin, compartieron un escenario para el lanzamiento global de su esperada colaboración, el sencillo "Que Me Quiera Má". Este "junte" había sido catalogado como uno de los más anticipados de los últimos tiempos.

La actuación se convirtió en un evento memorable de la música latina, pues unió el inconfundible sentimiento y la potencia vocal de Anthony con la versatilidad y energía urbana característica de Wisin.

Ambos artistas, originarios de Puerto Rico (boricuas), hicieron vibrar al público con una presentación calificada como explosiva.

Al finalizar el dinámico espectáculo, Wisin instó a los miles de asistentes a celebrar su identidad, gritando: "Si te sientes orgulloso de ser latino, sube las manos arriba", a lo que las voces de la audiencia respondieron a coro.



"Que Me Quiera Má" se alza como algo más que una melodía; es la representación de un encuentro trascendental que combina estilos y generaciones.

El tema se distingue por su fusión inédita, definida como bachata urbana, y se postula como un himno poderoso para aquellos que buscan una reinvención en el ámbito sentimental.

La lírica de la canción transforma el sentimiento de desamor en fuerza para avanzar, reflejando mensajes de empoderamiento, celebración y resiliencia. Esta colaboración ratifica la vigencia de la música latina y su capacidad de constante reinvención.

La experiencia auditiva es llevada a un nuevo plano gracias a la producción visual que acompaña al sencillo. El video musical fue rodado en Miami bajo la dirección de Charlie Nelson, y refuerza la vibración festiva inherente a la pista.

Con una estética marcadamente tropical, el clip entrelaza escenas vibrantes de la vida nocturna con la alegría propia de la playa. Esta unión musical no solo ha generado sorpresa, sino que también reafirma el poder de la conexión entre dos íconos que han dejado marca en la historia global de la música.