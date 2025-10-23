Bad Bunny lidera los Latin Billboard 2025 en Miami; todo lo que debes saber

La emoción está al rojo vivo para la gran noche de la música latina, este jueves 23 de octubre de 2025, los Latin Billboard Music Awards 2025 celebran su edición número 32 desde el emblemático James L. Knight Center de Miami, donde se reconocerá a los artistas más influyentes del año en la escena hispana.

La figura que acapara todas las miradas es el puertorriqueño Bad Bunny, quien parte como gran favorito con 27 nominaciones, un récord en la historia de estos premios, seguido por Fuerza Regida, con 15 menciones, y Rauw Alejandro, con 14. También destaca la presencia femenina de Karol G, con 10 nominaciones igualando a Tito Double P entre los artistas más referenciales del momento.

Puedes leer:Juanes sorprende al liderar el rock latino en el siglo XXI, ¿le ganó al reguetón?



La ceremonia no solo premiará a los más votados, sino también tendrá momentos cargados de simbolismo con la participación de Elvis Crespo que será ingresado al Salón de la Fama Billboard, Laura Pausini que recibirá el Premio Ícono y Peso Pluma será homenajeado con el Premio Vanguardia, de igual manera, Bad Bunny será distinguido como “Artista Latino del Siglo XXI”.

¿Qué artistas están confirmados en los Latin Billboard 2025?

Una velada que promete ser la más comentada de la noche con el tan esperado regreso de Daddy Yankee tras dos años de ausencia, asimismo, entre los nombres ya confirmados se encuentran:



Beéle

Carlos Vives

Danny Ocean

Grupo Frontera

Olga Tañón

Ozuna

Laura Pausini

Abraham Mateo

Elvis Crespo

¿Cuáles son las nominaciones más relevantes de los Latin Billboard 2025?

En la categoría 'Artista del Año': Bad Bunny competirá junto a Fuerza Regida, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P.

Bad Bunny competirá junto a Fuerza Regida, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P. Por 'Global 200 Artista Latino del Año': Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Netón Vega y Tito Double P.

Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Netón Vega y Tito Double P. En 'Top Latin Album del Año': el disco de Bad Bunny 'Debí Tirar Más Fotos', figura como candidato junto al de Netón Vega 'Mi Vida Mi Muerte', Peso Pluma 'Éxodo', Rauw Alejandro 'Cosa Nuestra' y Tito Double P 'Incómodo'.

¿Por qué es importante esta edición de los Latin Billboard 2025?

Además de celebrar los hits y artistas del año, esta edición del Latin Billboard 2025 reafirma el auge del mercado latino en la música global.

Bad Bunny, con su liderato en nominaciones, representa no solo una fuerza creativa sino también comercial; adicionalmente el reconocimiento a artistas diversos del reguetón al regional mexicano, del pop latino al tropical refleja un panorama donde la música latina ya es artífice de tendencias globales.

Publicidad

Puedes leer:¿Shakira a los premios Óscar? El motivo por el que la colombiana podría ser nominada

Con momentos especiales, presentaciones en vivo y una alfombra azul cargada de estilismo, los amantes de la música están atentos no solo a los ganadores, sino también a los momentos virales que suelen generar estos eventos. Esta noche se escribirá un nuevo capítulo en la historia de la música latina.

Publicidad

Mira también: Concierto de Bad Bunny en Colombia peligra, ¿qué pasará con quienes ya compraron la boleta?