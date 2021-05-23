La Kalle Billboard Music Awards
Billboard Music Awards
Bad Bunny lidera los Latin Billboard 2025 en Miami; todo lo que debes saber
Miami se prepara para la fiesta más esperada de la música latina, está lista para deslumbrar con presentaciones, reconocimientos a grandes íconos y una competencia encabezada por Bad Bunny.
Billboard Music Awards 2023: lista de artistas nominados
Entre los nominados destacan varios artistas latinoamericanos, Karol G y Shakira como la cuota colombiana en estos prestigiosos premios.
Lista de ganadores de los Premios Billboard 2022
Durante la gala se realizaron diversas performances en las que tuvieron participación: Becky G, Rauw Alejandro, entre otros.
Premios Billboard 2022: Karol G ganó en la categoría 'Mejor álbum latino'; así fue su reacción
La paisa competía no solo con el álbum ‘Jose’, de J Balvin, sino también con ‘Viceversa’ de Raw Alejandro y ‘Sin miedo’ de Kali Uchis.
Daddy Yankee logra récord musical en la plataforma musical de Spotify
El artista hizo historia al convertirse en el único artista latino en contar con tres canciones que alcanzan los 1.000 millones de reproducciones.
Este es el listado de los nominados y ganadores de los Billboard Music Awards 2021
The Weeknd fue uno de los artistas que arrasó con los premios en las diferentes categorías.
Bichota, le dicen a Karol G, Artista Latina del Año en los Billboard, por su vestido trasparente
La artista se llevó uno de los premios más destacados de la noche, reconocimiento que resalta el gran momento musical que vive la cantante.