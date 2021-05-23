En vivo
La Kalle  / Billboard Music Awards

Billboard Music Awards

  • Bad Bunny encabeza los Latin Billboard 2025
    Bad Bunny, cantante puertorriqueño
    Foto: Instagram de Bad Bunny
    Música

    Bad Bunny lidera los Latin Billboard 2025 en Miami; todo lo que debes saber

    Miami se prepara para la fiesta más esperada de la música latina, está lista para deslumbrar con presentaciones, reconocimientos a grandes íconos y una competencia encabezada por Bad Bunny.

  • Billboard
    Billboard
    / Foto: AFP
    Música

    Billboard Music Awards 2023: lista de artistas nominados

    Entre los nominados destacan varios artistas latinoamericanos, Karol G y Shakira como la cuota colombiana en estos prestigiosos premios.

  • 2022 Billboard Music Awards - Red Carpet
    Lista de ganadores de los Premios Billboard
    AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP
    Música

    Lista de ganadores de los Premios Billboard 2022

    Durante la gala se realizaron diversas performances en las que tuvieron participación: Becky G, Rauw Alejandro, entre otros.

  • ACL Music Festival 2021 - Weekend 1
    Karol G
    RICH FURY/Getty Images via AFP
    Música

    Premios Billboard 2022: Karol G ganó en la categoría 'Mejor álbum latino'; así fue su reacción

    La paisa competía no solo con el álbum ‘Jose’, de J Balvin, sino también con ‘Viceversa’ de Raw Alejandro y ‘Sin miedo’ de Kali Uchis.

  • 2019 iHeartRadio Fiesta Latina - Show
    MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 02: Daddy Yankee performs onstage at the 2019 iHeartRadio Fiesta Latina at AmericanAirlines Arena on November 2, 2019 in Miami, Florida. Theo Wargo/Getty Images for iHeartRadio/AFP (Photo by Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    THEO WARGO/Getty Images via AFP
    Música

    Daddy Yankee logra récord musical en la plataforma musical de Spotify

    El artista hizo historia al convertirse en el único artista latino en contar con tres canciones que alcanzan los 1.000 millones de reproducciones.

  • 2021 Billboard Music Awards - Backstage
    The Weeknd arrasó con los premios Billboard Music Awards
    RICH FURY/Getty Images via AFP
    Música

    Este es el listado de los nominados y ganadores de los Billboard Music Awards 2021

    The Weeknd fue uno de los artistas que arrasó con los premios en las diferentes categorías.

  • 2021 Billboard Music Awards - Backstage
    Karol G
    RICH FURY/Getty Images via AFP
    Música

    Bichota, le dicen a Karol G, Artista Latina del Año en los Billboard, por su vestido trasparente

    La artista se llevó uno de los premios más destacados de la noche, reconocimiento que resalta el gran momento musical que vive la cantante.

