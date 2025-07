Daddy Yankee va con toda contra su exesposa: la demanda por 12 millones de dólares

Daddy Yankee no se quedó callado. En medio de una disputa legal que ya llevaba meses encendida, el artista puertorriqueño decidió llevar las cosas a otro nivel. A través de sus empresas, El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., el intérprete de “Gasolina” presentó este miércoles una demanda contra su exesposa, Mireddys González, y su cuñada, Ayeicha.

¿El motivo? Un supuesto acceso ilegal a información privada, eliminación de correos importantes y movimientos bancarios sin autorización, todo valorado en 12 millones de dólares.

Puedes leer: Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, revela cruda razón por la que no escucha a Karol G

La querella fue radicada en el Tribunal Federal de Puerto Rico, lo que indica que la cosa va en serio. Según el documento oficial, las hermanas González habrían violado la Ley de Fraude y Abuso Informático y también la Ley de Comunicaciones Almacenadas. Las acusaciones apuntan a que ambas accedieron sin permiso a los sistemas de las corporaciones manejadas por Daddy Yankee, justo en un momento clave: cuando estaban por perder el control legal de esas entidades en medio de un proceso judicial.

El texto asegura que no fue un error ni un descuido. Al contrario, lo califican como un acto completamente intencional. Las afectaciones habrían tocado asuntos delicados como la venta del catálogo musical de Daddy Yankee y detalles logísticos de su gira internacional "La Última Vuelta World Tour".

Publicidad

En Medellín Daddy Yankee dio detalles de su cambio de vida y su devoción a Dios /Foto: Instagram @daddyyankee

La disputa millonaria que estalló tras el divorcio

Todo este escándalo empresarial comenzó a salir a la luz luego de que, en diciembre de 2024, se reportaran movimientos extraños en las cuentas bancarias de las empresas. En ese momento, se habrían transferido más de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas a cuentas personales, una maniobra que, según Daddy Yankee, se hizo sin su aprobación ni conocimiento.

Publicidad

Esa misma temporada marcó también el final de su relación matrimonial con Mireddys, tras casi tres décadas juntos y dos hijos en común. El divorcio fue oficializado el pasado 19 de febrero. Desde entonces, no han parado los líos legales, y cada parte ha ido subiendo el tono de las acusaciones.

Para el 30 de mayo de este año, Daddy Yankee ya había pedido que se eliminara una petición previa hecha por su exesposa. Ella buscaba imponerle una multa diaria de 5.000 dólares por un supuesto desacato. Él respondió negando esa solicitud y ahora contraataca desde la vía federal con esta millonaria demanda.