El adiós a Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, conmueve al mundo del rock

El mundo del rock y el nu metal amaneció de luto. Limp Bizkit, una de las agrupaciones más influyentes de finales de los noventa y comienzos de los 2000, confirmó la muerte de su bajista y cofundador Sam Rivers, a los 48 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda publicó un emotivo mensaje que tocó el corazón de sus seguidores, describiendo a Rivers como “el pulso bajo cada canción, la calma en medio del caos y el alma del sonido”.

El comunicado, firmado por los integrantes Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal, expresó la profunda tristeza que embarga al grupo: “Hoy perdimos a nuestro hermano. A nuestro compañero de banda. A nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista: era pura magia”.



La noticia dejó en shock a los más de 1,7 millones de seguidores que tiene la banda en Instagram, quienes rápidamente inundaron la publicación con mensajes de despedida y gratitud hacia el músico.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento, lo que ha generado aún más conmoción entre los fanáticos. Sin embargo, el mensaje de la banda fue claro: el legado de Rivers seguirá vivo en cada nota, en cada escenario y en cada riff que marcó una generación.



Limp Bizkit despide a su “hermano” con un mensaje que conmovió al rock

El texto de despedida publicado por Limp Bizkit no solo fue un homenaje musical, sino una carta cargada de amor y recuerdos. “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que jamás podrán ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, escribieron sus compañeros, recordando los años compartidos en giras, estudios y escenarios de todo el mundo.

Rivers, reconocido por su estilo único y su capacidad para combinar el groove del bajo con la agresividad del metal, fue clave en el sonido característico de la banda. Su trabajo se destacó en éxitos como Break Stuff, Nookie, My Way y Rollin’, temas que marcaron una época dorada del nu metal. En el año 2000, fue galardonado como “mejor bajista del mundo” en los Premios Gibson, un reconocimiento que consolidó su influencia en el género.

DJ Lethal, otro de los integrantes del grupo, publicó por su parte un mensaje personal en el que expresó su shock y pidió respeto para la familia del músico. “Perdimos a un miembro de la familia, a un compañero de banda y a una leyenda. Descansa en el poder, hermano”, escribió.

El legado de Sam Rivers y el futuro de Limp Bizkit

Más allá del dolor, los seguidores de Limp Bizkit han inundado las redes con mensajes de cariño y agradecimiento. “Fue uno de los mejores bajistas de nuestra era”, escribió un fan. Otro comentó: “Me alegra haberlo visto tocar en vivo antes de su partida. Era pura energía en el escenario”.

La noticia llega justo cuando la banda se prepara para presentarse en Bogotá el próximo 5 de diciembre, como parte del festival Loserville 2025, en lo que sería su segundo concierto en Colombia tras su exitoso paso por el Estéreo Picnic 2024. Aunque no está claro si el grupo mantendrá la presentación, los seguidores esperan que el show se convierta en un homenaje a Rivers.

Con más de 40 millones de discos vendidos y una historia que fusiona metal, funk y hip hop, Limp Bizkit no solo pierde a un músico talentoso, sino a un pilar de su identidad sonora. El adiós de Sam Rivers deja un vacío inmenso, pero también un legado que seguirá vibrando en cada nota de bajo que marcó a toda una generación.

