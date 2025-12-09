La verdad de por qué le va mal a las personas que hacen bien, según Salomón

Una de las preguntas más recurrentes en el ámbito de la espiritualidad es por qué personas que obran bien, o que son inherentemente buenas, enfrentan dificultades y les "va mal". Dicha pregunta, el Profesor Salomón, decidió abordar este complejo tema en paso por El Klub de la Kalle, desmitificando la idea de la maldad simple y explicando la influencia del karma.

Para el Profesor, el destino de un individuo no es solo el resultado de sus acciones presentes, sino una compleja cadena que debemos romper, especialmente de cara a la nueva era que comienza en 2026.

Salomón es enfático al señalar la causa principal de la mala suerte y el estancamiento: "lo primero es eso," el negativismo y, crucialmente, "perder la fe". Para él, esto no se limita a una religión específica; es la conexión con una "fuente suprema que nos dirige," ya sea que se le llame Jehová, Yahvé o Buda. Donde recalcó su importancia que la persona crea en alguien superior.



En contraste, Salomón explica que el aparente éxito de la gente "mala" puede ser engañoso, ya que a veces, en medio de su maldad, estas personas lograron hacerle bien a otras. Además, introduce el concepto de la necesidad del mal dentro del orden divino, citando el ejemplo de Judas: "si Judas no hubiera existido, Jesús no puede cumplir su misión, tenía que haber un traicionero para poder que se cumpliera".



¿Cuál es la misión para este 2026 según el Profesor Salomón?

El Profesor profundiza en la noción de la carga kármica, afirmando que "somos consecuencia de los errores de nuestros padres". Existe la creencia de que los errores paternos son pagados por los hijos. Salomón confirma que esto es una realidad y lo denominan "los nudos" o "cadenas".

La buena noticia, según Salomón, es que la época actual es fundamentalmente para la transformación y la reconciliación.

El experto advierte que el año 2026 marca el inicio de "un reseteo de una nueva vida". Esta era es crucial para romper esas cadenas generacionales. Salomón hace un llamado a todos los oyentes: "Los que no perdonen, los que no se reconcilien, los que no corrijan cosas no van a poder pasar la prueba".

Sumado a esto, explicó que estamos entrando en la Era Acuariana, que se caracteriza por el pensamiento y la comunicación, lo que explica el auge de la tecnología. No obstante, Salomón lamenta que la gente no ha sabido aprovechar la tecnología para bien, sino que la utiliza para "insultarse" y "crear odios,"

Finalmente, explicó que la clave para la prosperidad, incluso para aquellos que han obrado bien pero han sufrido, es la fe y la reconexión con la fuerza suprema para romper los "nudos" antes de que comience el reseteo de 2026.

