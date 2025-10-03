Tres pasos fáciles y económicos para atraer a tu alma gemela con ingredientes caseros

Tatiana Castro, reconocida por haber sido Señorita Colombia en 1994 (representando al Cesar) y semifinalista de Miss Universo en 1995, transicionó su vida de la belleza física a la belleza espiritual y el coaching.

Durante una entrevista en el programa de radio de La Kalle 96.9, El Klub, donde compartió sus conocimientos sobre ángeles, energías y constelaciones cuánticas, también ofreció consejos prácticos y accesibles para aquellos oyentes que desean atraer a su vida al amor anhelado.

Según Castro, es totalmente posible generar la energía de alma gemela para atraer a la persona indicada. Ella subraya que una pareja debe llegar como un complemento y no para llenar un vacío o una carencia.



Es válido sentirse completo incluso si la persona aún no ha llegado. El objetivo es atraer a alguien que ayude a ambas partes a crecer mutuamente.

Top tres para conectar con el amor

Para todos aquellos que buscan manifestar una pareja que represente un complemento positivo, la experta sugiere tres rituales económicos que se pueden realizar con ingredientes caseros:

1. El baño de rosas, canela y miel: El primer paso es preparar una infusión con un alto simbolismo de amor. Se deben poner a hervir rosas rojas (no blancas, ya que el rojo es el color del amor).

A estas se les añade canela y miel. Una vez que la mezcla esté lista, se recomienda realizar un baño con esta preparación durante siete días consecutivos. Se debe aplicar del cuello hacia abajo. Opcionalmente, se puede verter el líquido en una botella de spray y usarlo como una especie de perfume o esencia personal.

2. Intención y fuego con la vela roja: La segunda recomendación se centra en el poder de la intención. La experta aconseja encender una vela roja y enfocar en ella una intención clara.

Es crucial ser específico en el pedido: se debe solicitar a Dios, al Espíritu Santo o al Señor Jesús que traiga a la persona que pueda ayudarles (una persona que sea un complemento bonito), evitando pedir simplemente "una pareja", pues podría llegar alguien que no aporte positivamente (un "sapo" o una "sapa").

3. Proclamación escrita y emocional: El tercer y potente paso implica el uso de la ley de la atracción y la emoción. Tatiana Castro indica que se debe escribir en un papel las características específicas de la pareja deseada.

Este ejercicio debe estar ligado a una emoción fuerte de gratitud, por ejemplo: "Estoy muy feliz y agradecido por la pareja que tiene...".

Es necesario especificar todos los detalles de lo que se busca: que sean fieles, que estén enamorados, que exista complemento, amor, orden, lealtad y pertenencia. También sugiere incluir que ambas familias se lleven bien. La clave es proclamar esto en el presente, como si la pareja ya hubiera llegado, antes de que se manifieste físicamente.

Finalmente, Castro abordó un tema frecuente: la repetición de patrones tóxicos en las relaciones. Ella explicó que los patrones se repiten porque no han sido sanados.

Esto no solo aplica a experiencias personales, sino a lealtades inconscientes a ancestros que sufrieron situaciones similares (como la bisabuela que enviudó o se divorció y se quedó sola). Para romper con estas repeticiones, la experta utiliza las Constelaciones Cuánticas.

Tatiana Castro, quien se formó con Bert Hellinger (creador de las constelaciones familiares) y ha logrado optimizar el proceso mediante la técnica del "salto cuántico", afirma que al sanar estos patrones, la persona puede evitar que una vibración baja atraiga una pareja de vibración igualmente baja (resultando en relaciones tóxicas), o en su lugar, atraer a la persona correcta alineada con las lecciones de vida.

Mira la entrevista completa aquí: