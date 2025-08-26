Con este test puedes saber si tu pareja aún te ama; psicólogos lo recomiendan

En toda relación amorosa, por más sólida que parezca, pueden surgir dudas originadas por ciertas actitudes o simplemente por la monotonía del día a día. En esos momentos es normal que te preguntes: ¿todavía me ama o sus sentimientos han cambiado? Lo importante es saber que cuestionarse esto constantemente puede ser una señal clara de lo que realmente está pasando en la relación, algo que quizás todos perciben, excepto tú.

Lee más: ¿Qué tipo de mamá eres? Descúbrelo con este test especial por el Día de la Madre

Si estás atravesando esta situación, el siguiente test adaptado de la plataforma Marriage.com puede ayudarte a reflexionar y poner en orden tus emociones. No tengas miedo de hacerlo. Recuerda lo que afirma Walter Riso, autor de libros como Enamórate de ti y Los 7 pilares del amor propio: formularse preguntas no significa juzgar al otro, sino encontrar paz interior.



Test: ¿Tu pareja todavía te ama?

¿Tu pareja comparte contigo lo que sucede en su vida y toma en cuenta tu opinión?

A. Sí

B. A veces

C. Rara vez ¿Disfrutan pasar tiempo juntos?

A. Sí, pero podría ser mejor

B. Siempre

C. Ya no como antes ¿Puedes confiar en que cumplirá los planes que hacen o estará para ti cuando lo necesites?

A. Rara vez

B. A veces

C. A menudo ¿Te demuestra respeto y aprecio?

A. Siempre

B. Algunas veces

C. Casi nunca ¿Dedica suficiente tiempo a estar contigo?

A. Sí, bastante

B. Un poco

C. Muy poco ¿Es cariñoso/a contigo?

A. Casi siempre

B. De vez en cuando

C. Muy poco ¿Te hace sentir especial cuando te mira o te habla?

A. Ya no

B. A veces

C. Sí ¿Participan juntos en la toma de decisiones?

A. No, realmente

B. Sí

C. A veces ¿Te dice que te ama?

A. Sí

B. Ya no

C. A veces ¿Crees que aún siente amor por ti?

A. Sí

B. Supongo

C. Antes sí, ahora no estoy segura ¿Cómo se comporta contigo cuando está con sus amigos?

A. Igual que siempre

B. Conversa más con ellos

C. Te ignora ¿Con qué frecuencia discuten?

A. Muy poco

B. Ocasionalmente

C. Todo el tiempo ¿Alguna vez te ha sido infiel?

A. Sí

B. No

C. No lo sé ¿Cómo te hace sentir su trato hacia ti?

A. Como alguien valioso

B. Incómodo/a

C. Bien, en general ¿Sientes que aún te ama? Sé honesto/a.

A. Sí

B. No

C. No estoy seguro/a

Los resultados no son absolutos; dependen de qué tan rápido y seguro/a respondiste cada pregunta. Este ejercicio es una oportunidad para mirar hacia adentro y descubrir si lo que vives es lo que realmente deseas o si esa sensación de incertidumbre indica que algo debe cambiar. Y si al terminar decides que lo mejor es seguir tu camino, recuerda esta frase del autor: “Es preferible la soledad a estar con alguien que no lo merece.”

Mira también: ¿Cómo educar a tu pareja?