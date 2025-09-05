VIDEO: Mujer descubrió a su esposo con el ‘cacho’ en pleno partido de Colombia

La Selección Colombia logró su cometido al clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer 3-0 a Bolivia. Sin embargo, la noticia apareció en las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando una mujer llegó a reclamarle a su esposo un supuesto caso de infidelidad.

A lo largo del encuentro de fútbol las tribunas se vivió un ambiente futbolero y de alegría, tras los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

Es sabido que el ambiente en un partido de Colombia provoca muchas emociones con los asistentes. En redes sociales comenzó a circular un video de como un hombre fue presuntamente descubierto con una amante por su mujer.



Las imágenes fueron grabadas desde el interior del estadio, donde se puede apreciar como una señora encontró a su esposo con otra mujer, justo antes de iniciar el encuentro de la Selección Colombia contra Bolivia.

Mientras esto ocurría, la tribuna decidió mofarse de la situación y ver los reclamos de está. Finalmente, llegaron dos agentes de la Policía para calmar los ánimos de las personas y retirar a la individua.

#VERGONZOSO. Un hombre fue descubierto por su esposa poniéndole cachos en el estadio de B/quilla, justo cuando se disponía a disfrutar del partido de la Selección Colombia contra Bolivia. El hombre se encontraba acompañado de su amante mientras esperaba el inicio del encuentro. pic.twitter.com/Tk8sLctXHp — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 5, 2025

Publicidad

¿Qué ocurrió con el hincha de la selección Colombia?

Una vez este video se viralizó en redes sociales, comenzaron aparecer varios comentarios como: “Más de malas pa donde”, “Coldplay de Temu”, “¡No faltan los guisos!”, “No hay descanso para el salado”, “!¡Qué boleta!”. Sin embargo, otros seguidores confirmaron que este no fue el verdadero motivo de la trifulca antes del partido de la Selección Colombia.

Puedes leer: El día que un pequeño hincha se emberracó con Dayro Moreno: "Su papá no lo quiere"

Publicidad

El usuario comentó que la verdadera situación ocurrida fue que la mujer le discutió a la persona porque comenzó a saltar y cantar, cosa que no le gusto a ella, provocando que la Policía se la llevara a otra tribuna, para evitar el alboroto.

“Yo estuve ahí y no fue por eso, la Mujer le estaba discutiendo al man porque empezó a saltar y a cantar y a ella no le gustó que lo hiciera justo al lado de ella! Al final la policía se la llevó para otra tribuna”, explicó el usuario en X con nombre Sebas7ian y fue respaldado por personas que fueron al estadio.

Comentarios negando la infidelidad Foto: Montaje creado en La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales

Independientemente de los motivos detrás de este video, se evidenció las miles de emociones que se generan por un partido de la Selección Colombia en la ciudad de Barranquilla.

Mira también: ¿James Rodríguez se despide de la Selección? El gesto del 10 tras partido con Bolivia que conmovió