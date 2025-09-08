Así será la gran boda eclesiástica de Boyacoman y Marcela: fecha, detalles y sorpresas

Caracol Televisión y el programa Día a Día celebran la próxima boda religiosa de Boyacoman y Marcela Marenco. Aunque la pareja ya había dado pasos importantes en su relación, como el nacimiento de su hija en 2024 y su matrimonio civil en noviembre de 2023.

Ahora desean reafirmar su unión con una ceremonia eclesiástica, en la que contarán con la bendición divina y el acompañamiento de sus seres queridos, quienes se preparan para festejar este gran momento.

¿Cuándo y dónde será el matrimonio de Boyacoman?

Según informó el programa La Red el 7 de junio de 2025, los preparativos para la boda comenzaron hace meses y, en ese momento, se planeaba realizar la celebración el 11 de octubre en el municipio de Chía, Cundinamarca.



Sin embargo, en la reciente sorpresa que el equipo de Día a Día le organizó al comediante, solo se mencionó que la fecha sería a comienzos de octubre, lo que sugiere que podría haber variado.

Carlos Vargas, uno de los presentadores del programa de entretenimiento, comentó que la pareja consideraba contratar a un reconocido intérprete de música vallenata para animar la recepción.

Revelando que el elegido sería Rafa Pérez. “Boyaco quiere hacer un evento a lo grande, con música en vivo y todos los detalles para que sea inolvidable”, aseguró el periodista.

¿Quién es la esposa de Boyacoman?

Marcela es actriz, modelo, presentadora, empresaria y creadora de contenido digital, con una sólida comunidad de más de 200 mil seguidores en Instagram.

En su perfil comparte aspectos de su vida diaria, rutinas de ejercicio, consejos de bienestar, viajes y momentos familiares, especialmente con su hija y su esposo. Su carisma y estilo la llevaron a participar en el certamen Miss Universe Colombia 2022, donde destacó por su seguridad frente a las cámaras.

Además de su faceta profesional, Marcela suele mostrar la relación que mantiene con Boyacoman, a quien conoció gracias a las redes sociales.

Su historia de amor comenzó con colaboraciones para crear contenido, hasta que surgió una conexión que los llevó a una cita en casa del humorista, donde incluso conoció a su madre.

Fredy Eduardo Quintero, nombre real del comediante, y Marcela unieron sus vidas por lo civil el 11 de noviembre de 2023 en una ceremonia privada. Un año después se convirtieron en padres y ahora quieren formalizar aún más su compromiso con una boda religiosa en octubre de 2025.

En la reciente celebración organizada por Día a Día, asistieron reconocidos presentadores como Catalina Gómez, Carlos Calero, Carolina Cruz, Alberto Linero, César Corredor y Polilla, quienes acompañaron a la pareja y les desearon lo mejor en esta nueva etapa.

