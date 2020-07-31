La Kalle Boyacomán
Así será la gran boda eclesiástica de Boyacoman y Marcela: fecha, detalles y sorpresas
Boyacoman y Marcela Marenco se preparan para dar un paso importante en su relación, celebrando su unión de una manera muy especial junto a familiares y amigos.
Boyacoman sorprendió a sus seguidores al mostrar imágenes de su boda: "Fuimos muy felices"
El reconocido comediante decidió dar un importante paso en su vida al comprometerse con su novia, la modelo Marcela Marenco.
La cuota de humor del Mano a Mano Poker la pone Boyacoman
Fuimos a conocer su nuevo trabajo porque, según dijo, el pago de la emisora no le alcanza.
Prepárate para el nuevo Mano a Mano Poker con grandes artistas de la música popular
Darío Gómez, Giovanny Ayala, Francy, Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Alzate y Arelys Henao esperan tu apoyo durante todos los retos.
"¿No ha pensado en unir las dos carreras y cantar empelota?": Boyacomán a Aura Cristina Geithner
El humorista bromeó con la actriz en el programa Kallejiando y le confesó que era su fiel seguidor.
Kallejiando: Shirly nos trajo el top 5 de las parejas más disparejas del mundo
Hablamos de las relaciones con personas mayores o menores, pero también de las parejas más raras del mundo. Revive los mejores momentos de Kallejiando hoy 28 de abril.
Kallejiando: La ropa que le favorece a tu cuerpo, según Shirly Gómez
Nuestra hermosa presentadora nos contó qué estilos nos favorecen, segpun la forma de nuestro cuerpo. Revive los mejores momentos de Kallejiando hoy 26 de abril.
Kallejiando: conoce a Francisco ' el niño ambientalista' que es ejemplo en Colombia
COn solo 11 años, este pequeño hace campañas de conservación del medio ambiente. Revive los mejores momentos de Kallejiando hoy 23 de abril.
Kallejiando: cinco extraños 'juguetitos' picantes que te sorprenderán
Cada día el mercado nos sorprende con cosas innovadoras para mantener viva la llama. Revive los mejores momentos del programa.
Kallejiando: Conoce las ventajas y desventajas de tener pareja en la oficina
Para muchos tener pareja en la oficina puede ser una aventura, pero para otros la peor pesadilla. Revive los mejores momentos de Kallejiando de este 21 de abril.