Fallece la mamá de Juanes a los 95 años; esto se sabe sobre las causas

Juanes enfrenta un capítulo doloroso en su vida personal tras la partida de su madre, doña Alicia Vásquez, una mujer que marcó profundamente no solo su vida familiar, sino también su carrera artística.

La noticia, confirmada por el diario El Colombiano, señala que la antioqueña falleció en Medellín el pasado lunes 8 de septiembre a los 95 años, dejando un legado que permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y, sobre todo, en las canciones de su hijo.

El vínculo entre Juanes y su madre fue mucho más que el lazo natural de madre e hijo. Alicia Vásquez se convirtió en consejera, confidente y musa de varias de las letras más íntimas del artista. El propio Juan Esteban Aristizábal, nombre real del cantante, no ocultó nunca el lugar privilegiado que ella tenía en su vida: se tatuó su rostro en el brazo derecho como muestra de amor eterno y reconocimiento a su influencia.

Su legado también quedó inmortalizado en uno de los álbumes más recordados del paisa. La vida… es un ratico (2007) surgió de una frase que ella repetía constantemente: “la vida es un ratico”. Ese mensaje de valorar el presente fue transformado en música y llevó a Juanes a conquistar a millones de seguidores alrededor del mundo.

Una figura central en la vida de Juanes

En entrevistas concedidas a distintos medios, el intérprete de Es por ti y A Dios le pido resaltó la fortaleza de su madre como ejemplo de lucha y resiliencia. Doña Alicia no solo estuvo presente en los momentos de triunfo, sino también en las épocas más difíciles de la carrera de su hijo, recordándole la importancia de la familia como base para sobrellevar cualquier situación.

La señora Alicia fue siempre un soporte emocional para el artista y para todos sus hermanos, convirtiéndose en un referente de unión familiar. Aunque su vida transcurrió en un ámbito reservado, su influencia fue determinante en la construcción de la identidad artística de Juanes.

Hasta el momento, ni el cantante ni otros integrantes de la familia Vásquez han emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento y las causas. Tampoco se han revelado detalles acerca de las exequias, lo que confirma el carácter discreto con el que el núcleo familiar ha manejado siempre sus asuntos personales. La decisión de mantener silencio respeta esa tradición de privacidad que tanto cuidó doña Alicia en vida.