En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
JUANES DE LUTO
DISPARO A CHARLIE KIRK
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Fallece la mamá de Juanes a los 95 años; esto se sabe sobre las causas

Fallece la mamá de Juanes a los 95 años; esto se sabe sobre las causas

Juanes vive un momento doloroso tras la muerte de su madre, doña Alicia Vásquez, quien falleció en Medellín a los 95 años dejando un legado imborrable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad