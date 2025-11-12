Publicidad

Farándula  / Latin Grammy 2025 podrán verse en vivo por DITU, con Carolina Cruz como presentadora

Latin Grammy 2025 podrán verse en vivo por DITU, con Carolina Cruz como presentadora

Desde las 4:00 p.m comenzará la previa de la gala en la que los espectadores podrán disfrutar de entrevistas, predicciones, moda y toda la antesala del evento en la Alfombra Roja.

Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

La noche más importante de la música latina se vive en Colombia por DITU, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, que transmitirá en vivo y en exclusiva para el país la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, este jueves 13 de noviembre.

Este año, la ceremonia tendrá como anfitriones a Maluma, ganador del Latin Grammy y uno de los artistas colombianos más influyentes del mundo, y a la actriz y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez, quienes prometen una gala llena de música, emoción y energía latina.

Desde Colombia, DITU llevará esta experiencia a otro nivel con una previa exclusiva presentada por Carolina Cruz y Doble U, que comenzará a las 4:00 p.m., donde los espectadores podrán disfrutar entrevistas, predicciones, moda y toda la antesala del evento.

Al finalizar la gala, Carolina Cruz regresará con un especial pos-show, para revivir los momentos más memorables, comentar lo mejor de la noche y compartir las reacciones de los protagonistas junto a los fans.

“Nuestro propósito es que cada colombiano viva los Latin Grammy como si estuviera allí: en tiempo real, con emoción, orgullo y conexión. Porque la música también se ve, se siente y se comparte”, afirmó Marcio Guilherme CEO de DITU.

El talento colombiano brilla en Los Grammy

Colombia volverá a ser protagonista con artistas que dejan en alto el nombre del país: Maluma, Karol G, Shakira, Carlos Vives, Fariana y Karen Lizarazo, entre otros, representan la diversidad y fuerza de la música hecha en casa.

Una noche para celebrar, cantar y apoyar al talento colombiano que sigue conquistando escenarios internacionales.

Además de la gala principal, los usuarios podrán disfrutar en DITU de contenidos complementarios, trivias, clips de backstage y transmisiones especiales que amplificarán la emoción de la noche más importante de la música latina.

Con el respaldo y el legado de Caracol Televisión, DITU consolida su posición como la plataforma que acerca a los colombianos a los grandes eventos globales, conectando entretenimiento, tecnología y emoción en un solo lugar.

