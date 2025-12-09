¿Es oficial? Un detalle en ‘La Premiere’ indicaría que Karol G y Feid habrían terminado

Durante el Día de Velitas se estrenó ‘La Premiere’ un documental sobre Karol G donde reveló momentos personales e íntimos sobre la creación de su álbum Tropicoqueta, uno de los proyectos más personales de toda su carrera, debido al significado que tienen estas canciones con la artista colombiana.

Tanto es así que el lanzamiento de esta pieza audiovisual fue global y gratuito, esto con el fin de que sus fanáticos y el público en general se pudiera acercar a la artista en una faceta totalmente diferente. Sin embargo, para sus seguidores hubo un hecho que no pasó desapercibido y sería otra pista sobre una ruptura con Feid.

Los seguidores de la artista mencionaron que el álbum de Tropicoqueta, está compuesta por 18 canciones, las cuales la colombiana colocó en varios fragmentos durante el documental. Sin embargo, llamó la atención que Karol G dejará por fuera ‘Verano Rosa’.



Recordemos que la canción, ‘Verano Rosa’, es su colaboración con Feid, al punto que ella la llegó a considerar como su favorita. Por lo cual, al no presentarse esta canción los seguidores de la ‘Bichota’ generó alerta sobre un posible rompimiento con su pareja.



¿Cuáles son las canciones que componen Tropicoqueta de Karol G?

Ivonny Bonita

Papasito

Latina Foreva

Dile Luna (feat. Eddy Lover)

Cuando Me Muera Te Olvido

Coleccionando Heridas (feat. Marco Antonio Solís)

Un Gatito Me Llamó

Amiga Mía (feat. Greeicy)

Bandida Entrenada

Ese Hombre Es Malo

Verano Rosa (feat. Feid)

No Puedo Vivir Sin Él

Tu Perfume

FKN Movie (feat. Mariah Angeliq)

Se Puso Linda

Viajando Por El Mundo (feat. Manu Chao)

Si Antes Te Hubiera Conocido

Tropicoqueta



De igual forma, otros seguidores comentaron que antes del estreno del documental, muchos notaron que Karol G dejó de seguir a Feid en redes sociales. Sin embargo, horas después volvió a aparecer entre sus seguidores, situación que generó más teorías sobre lo ocurrido entre los dos.

Sumado a esto, se conoció que Feid hizo un evento a la misma hora en el que Karol G lanzó su Premiere, lo que puso en evidencia que no pasaron juntos esta fecha especial y están cada uno ocupado. Recordemos que desde el mes de septiembre se vienen presentando los rumores de una separación de los artístas debido a que dejaron de tener interacciones en público, así mismo, la 'Bichota' y el Feid no aparecieron juntos en la gala de los Latín Grammys, detalles que fueron creciendo la especulación del fin de esta relación.

Por ahora, ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones públicas ni ha compartido detalles sobre qué más hicieron durante esta fecha tan significativa o confirmar su estado civil, para resolver la incógnita que se viene generando sobre este tema.

