Sale a la luz nueva prueba que aviva los rumores de ruptura entre Feid y Karol G

Durante los últimos meses se viene especulando con el fin de la relación entre Feid y Karol G, esto debido a que la pareja dejó de aparecer en el ojo público juntos, además dejaron de interactuar en las fotos de ambos en sus redes sociales. Sin embargo, se conocieron unas fotografías por parte de la hermana de ‘La Bichota’ que podría confirmar este rompimiento.

Este 5 de diciembre, Verónica Giraldo, hermana de la artista colombiana compartió una publicación a través de su Instagram, la cual generó sospechas sobre el estado de la relación de los dos.

La familiar de Karol G compartió un carrusel de fotos junto a sus seres queridos, en donde aparecen la cantante, ella, sus padres y hasta el mejor amigo de ‘La Bichota’, Daiky Gamboa. Donde se presume que estas fueron tomadas en la ceremonia de los Latin Grammy el pasado 13 de noviembre.



Recordando que desde esta fecha se especuló el posible fin de esta relación, debido a que en ningún momento el cantante acompañó a la artista, luego de que llegaran juntos a todos lados. A esto se suma que la otra hermana de la colombiana, y su manager, Jessica también publicó una foto ese mismo día y Feid siguió sin aparecer.

¿Qué rumores hay sobre la ruptura de Karol G y Ferid?

A lo largo de los últimos meses, los nombres de Feid y Krol G opacan todos los titulares debido al rumor de su ruptura de una posible ruptura, tanto es así que desde septiembre se comenzó a especular que los dos artistas le pusieron punto final a su relación, debido a que desde esta fecha comenzaron a distanciarse.

Sin embargo, Karol G habló a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM y dijo que su canción Verano Rosa la cual contó con la colaboración de Feid, le “hace sentir que siempre es verano, sin importar qué”, afirmando que su pareja le hace vivir dicha emoción todos los días.

Luego se presentó la ceremonia de los Latin Grammy donde no aparecieron juntos y después el 18 de noviembre se anunció la colaboración de Karol G con Tainy, llamada 'única'. Donde la publicación que hizo la ‘bichota’ en su cuenta de Instagram, Feid no le dio like y tampoco dejó algún comentario.

Así mismo, Feid puso un emoji de cadenas en una de sus publicaciones de Instagram. Situación similar con Karol G que puso ese mismo emoji emoji en un video de TikTok con la parte de su más reciente canción ‘Única’, en la que dice “sé que vas a extrañarme”.

Pese a esto, los dos artistas no han confirmado su ruptura, sin embargo, estas últimas señales hacen que sus seguidores se pregunten qué pasó con ellos dos.

