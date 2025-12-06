Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
CASO NIÑAS ENVENENADAS
KAROL G Y FEID; RUMORES DE RUPTURA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sale a la luz nueva prueba que aviva los rumores de ruptura entre Feid y Karol G

Sale a la luz nueva prueba que aviva los rumores de ruptura entre Feid y Karol G

Siguen creciendo las especulaciones entre los seguidores de los artistas colombianos sobre un posible final de su relación.

Nuevas fotos mostrarían que Karol G y Feid terminaron
Sale a la luz nueva prueba que aviva los rumores de ruptura entre Feid y Karol G, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

Durante los últimos meses se viene especulando con el fin de la relación entre Feid y Karol G, esto debido a que la pareja dejó de aparecer en el ojo público juntos, además dejaron de interactuar en las fotos de ambos en sus redes sociales. Sin embargo, se conocieron unas fotografías por parte de la hermana de ‘La Bichota’ que podría confirmar este rompimiento.

Este 5 de diciembre, Verónica Giraldo, hermana de la artista colombiana compartió una publicación a través de su Instagram, la cual generó sospechas sobre el estado de la relación de los dos.

Puedes leer: Prima de Karol G paga condena en cárcel El Buen Pastor y cuenta si la cantante la ayuda

La familiar de Karol G compartió un carrusel de fotos junto a sus seres queridos, en donde aparecen la cantante, ella, sus padres y hasta el mejor amigo de ‘La Bichota’, Daiky Gamboa. Donde se presume que estas fueron tomadas en la ceremonia de los Latin Grammy el pasado 13 de noviembre.

Te puede interesar

  1. Letra completa de canción 'Única' de Karol G, ¿confiesa fin de su relación con Feid?
    Letra completa de canción 'Única' de Karol G, ¿confiesa fin de su relación con Feid?
    Foto: Redes Sociales de Karol G
    Música

    Letra completa de canción 'Única' de Karol G, ¿confiesa fin de su relación con Feid?

  2. Feid comparte un gesto a Karol G
    Feid lanza gesto de apoyo a Karol G tras nueva canción, ¿reconcilie?, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @karolg
    Farándula

    Feid lanza gesto de apoyo a Karol G tras nueva canción, ¿reconcilie?

Recordando que desde esta fecha se especuló el posible fin de esta relación, debido a que en ningún momento el cantante acompañó a la artista, luego de que llegaran juntos a todos lados. A esto se suma que la otra hermana de la colombiana, y su manager, Jessica también publicó una foto ese mismo día y Feid siguió sin aparecer.

¿Qué rumores hay sobre la ruptura de Karol G y Ferid?

A lo largo de los últimos meses, los nombres de Feid y Krol G opacan todos los titulares debido al rumor de su ruptura de una posible ruptura, tanto es así que desde septiembre se comenzó a especular que los dos artistas le pusieron punto final a su relación, debido a que desde esta fecha comenzaron a distanciarse.

Publicidad

Puedes leer: El gesto que pocos vieron de Karol G en los Latin Grammy, ¿mensaje a Feid?

Sin embargo, Karol G habló a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM y dijo que su canción Verano Rosa la cual contó con la colaboración de Feid, le “hace sentir que siempre es verano, sin importar qué”, afirmando que su pareja le hace vivir dicha emoción todos los días.

Publicidad

Luego se presentó la ceremonia de los Latin Grammy donde no aparecieron juntos y después el 18 de noviembre se anunció la colaboración de Karol G con Tainy, llamada 'única'. Donde la publicación que hizo la ‘bichota’ en su cuenta de Instagram, Feid no le dio like y tampoco dejó algún comentario.

Te puede interesar

  1. Todos los ganadores de los Latin Grammy 2025
    Todos los ganadores de los Latin Grammy 2025
    Música

    Ganadores Latin Grammy 2025 por categorías: lista oficial completa

  2. ¿Anuel AA confirma que tiene VIH? Su aspecto físico preocupa a fanáticos
    ¿Anuel AA confirma que tiene VIH? Su aspecto físico preocupa a fanáticos
    Foto: Instagram de Anuel
    Farándula

    ¿Anuel AA confirma que tiene VIH? Su aspecto físico preocupa a fanáticos

Así mismo, Feid puso un emoji de cadenas en una de sus publicaciones de Instagram. Situación similar con Karol G que puso ese mismo emoji emoji en un video de TikTok con la parte de su más reciente canción ‘Única’, en la que dice “sé que vas a extrañarme”.

Pese a esto, los dos artistas no han confirmado su ruptura, sin embargo, estas últimas señales hacen que sus seguidores se pregunten qué pasó con ellos dos.

Mira también: ¿Karol G y Feid terminaron? La indirecta por la que muchos creen que la relación de la pareja acabó

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Karol G

Feid

Chismes

Chismes de famosos