  • Fallece reconocido locutor de emisora tras perder lucha contra el cáncer
    Fernando Varón, locutor
    Foto tomada de @fernandovaroon
    Farándula

    Fallece reconocido locutor de emisora tras perder lucha contra el cáncer

    La radio colombiana está de luto por la muerte de un reconocido locutor y voz emblemática de importantes emisoras, cuya trayectoria dejó una marca en la comunidad radial del país.

  • Premios Ícono
    Premios Ícono 2023
    /Foto: Premios Ícono
    Música

    Así se vivieron los Premios Ícono de la Música 2023 en Medellín

    Del 24 al 26 de octubre, se llevó a cabo una emocionante edición de los Premios Icono de la música 2023. El evento reunió a un elenco excepcional que abarcó tanto a destacados artistas locales como a figuras internacionales.

  • 12467_La Kalle - Ganadores Premios de la radio 2018 - Foto: Premios de la radio
    La Kalle - Ganadores Premios de la radio 2018 - Foto: Premios de la radio
    Tardes Famosas

    ¡Los mandamás! Ellos fueron los GANADORES de los Premios de la radio

    La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio Telmex de Guadalajara