Fallece reconocido locutor de emisora tras perder lucha contra el cáncer
La radio colombiana está de luto por la muerte de un reconocido locutor y voz emblemática de importantes emisoras, cuya trayectoria dejó una marca en la comunidad radial del país.
Así se vivieron los Premios Ícono de la Música 2023 en Medellín
Del 24 al 26 de octubre, se llevó a cabo una emocionante edición de los Premios Icono de la música 2023. El evento reunió a un elenco excepcional que abarcó tanto a destacados artistas locales como a figuras internacionales.
Tardes Famosas
¡Los mandamás! Ellos fueron los GANADORES de los Premios de la radio
La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio Telmex de Guadalajara