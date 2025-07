Integrante de Beta renunció al Desafío Siglo XXI, ¿quién lo reemplaza?

Claudia, integrante del equipo Beta en el Desafío Siglo XXI, finalmente hizo efectiva su renuncia. Lo había dicho antes, pero esta vez no hubo marcha atrás. La participante, que ya había dejado entrever su incomodidad en el ciclo anterior, decidió dar un paso al costado durante la noche, anunciándoselo a su equipo con palabras que dejaron a varios sin reacción: “Chicos, yo me les voy”.

El anuncio fue repentino para algunos, pero otros ya veían venir la decisión. Claudia les explicó a sus compañeros que sentía que ya había dado más de lo que pensaba que podía, y que simplemente no se sentía bien. Aunque físicamente había rendido, emocionalmente no encontraba motivación para seguir.

El capítulo 16 arrancó con este giro. Andrea Serna, como siempre, apareció con el llamado inesperado a las casas para hacer oficial la noticia. Allí, frente a todos, Claudia explicó que el primer ciclo la desestabilizó más de lo que imaginó y que, aunque intentó reponerse, ya no se sentía en condiciones para continuar.

“Son motivos muy personales”, dijo ante todos, mientras Andrea le recordaba que quien se va del Desafío, lo pierde todo, incluyendo lo que haya logrado hasta el momento.

Las reacciones no se hicieron esperar. En la casa Omega no hubo ni media palabra de apoyo. Al contrario, se cuestionó con dureza su retiro: “Era más fácil que pidiera un chaleco y se iba. Qué patético”, soltó una participante, visiblemente molesta. Para algunos, la actitud de Claudia fue una pérdida de tiempo, como si no hubiera tenido claras las reglas del juego desde el principio.

Por otro lado, en Alpha la visión fue distinta. Los comentarios giraron en torno a la comprensión: el Desafío desde el sofá parece una cosa, pero vivirlo, con todo el desgaste físico y emocional, es otra historia. Allí hubo empatía, sin tanta crítica.

Dani regresa al Desafío

¿Quién regresó al Desafío tras la salida de Claudia?

Mientras el tema de la renuncia generaba todo tipo de comentarios en las casas, la producción movió ficha y Andrea Serna se comunicó con el Cubo de los Eliminados. Allí estaban Dani y Magic, los más recientes en salir del reality. Fue entonces cuando la sorpresa cambió de bando: Dani tenía vía libre para regresar a la competencia.

La noticia fue celebrada, especialmente por Tina, su hermana melliza, quien no ocultó la emoción de tenerla de nuevo en Beta. Pero no fue la única. En Alpha, Leo también festejó el regreso de Dani, a tal punto que le hizo una promesa: llevarla a la suite Ditu en cuanto tenga oportunidad.

El regreso de Dani genera una nueva dinámica en Beta, especialmente ahora que su vínculo familiar con Tina puede influir en las próximas competencias. Habrá que ver si la reincorporación le da un giro a las fuerzas internas de la casa, o si simplemente representa un apoyo emocional más para su melliza.