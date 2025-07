Esta fue la millonaria suma que se llevó Pineda del Desafío Siglo XXI tras su salida

El Desafío Siglo XXI ha sido testigo de la partida de su primer participante, Alejandro Pineda, cuya historia capturó el corazón de millones de colombianos en tan solo un ciclo.

El exoficial del Ejército, que ingresó al reality con una misión clara, se despidió del juego tras no superar la definición en el Box Negro, pero no sin antes dejar una marca y una suma considerable de dinero en su bolsillo.

En una entrevista exclusiva para "Preguntas a Muerte" de Caracol Televisión, Pineda confesó haberse llevado tres millones cien mil pesos, una cantidad que, aunque modesta para la competencia, tiene un destino muy especial.

El "Súper Humano", como se le conoce, reveló que invertirá este monto en tiempo de calidad con su hija, a quien describe como el motor de su vida.

Además, compartió que su hija, Manuela, tiene un deseo particular: un viaje. "No sé, los voy a invertir en algo para mi hija, ella quiere un viaje entonces ahí está como una parte de lo que ella quiere", explicó.

Manuela, siguiendo los pasos de su padre, se destaca en la disciplina de nado sincronizado.

La salida de Pineda no estuvo exenta de polémica. Fue Abrahan, el líder del equipo Beta, quien le impuso directamente el "Chaleco de Sentencia", una decisión que generó descontento tanto en el equipo como entre los televidentes. Muchos sintieron que la elección fue "injusta".

Pineda, un hombre que ha superado grandes retos, incluyendo la pérdida de una pierna en 2008 por una mina antipersona mientras servía en el Ejército, no juzgó la capitanía de Abrahan.

Sin embargo, sí reconoció lo que le molestó: "lo que no me gustó es que al final diga 'no es nada personal".

Pese a la situación, el exdesafiante afirmó no haber salido con resentimientos ni rabias.

A pesar de su corta estadía, Pineda logró su propósito principal: "dejar un ejemplo y mensaje", demostrando que "los límites son mentales". Su historia de superación, marcada por 17 años de servicio militar donde alcanzó el grado de capitán, se convirtió en inspiración para millones.

Pineda, quien estuvo consciente tras el incidente que le costó la pierna, nunca necesitó tratamiento psicológico, aceptando su destino con una fortaleza inquebrantable.

Ahora, con un gran número de seguidores en redes sociales, planea crear contenido sobre ejercicio y su estilo de vida, con el objetivo de demostrar que no hay límites para ser feliz.

