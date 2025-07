La caída de Potro en el Desafío dejó a todos fríos: así quedó su brazo tras el Box Blanco

Potro, uno de los competidores más entregados de la casa Omega, vivió un momento complicado durante la prueba en el Box Blanco del Desafío del Siglo XXI. Todo comenzó cuando fue elegido como el primero de su escuadra para salir al terreno y abrirle paso a sus compañeros. Lo que nadie esperaba era que, al enfrentar una de las pruebas más exigentes, terminaría cayendo de forma aparatosa y con una herida que dejó a más de uno con el corazón en la mano.

Aunque en plena competencia no mostró señales claras de dolor, apenas volvió a la casa rosada fue directo a contar lo sucedido. Buscó a María C y a Camilo para mostrarles el resultado de sus dos caídas. Según narró, se resbaló al cruzar una cuerda de equilibrio. A pesar de que intentó sostenerse con las manos de otras cuerdas cercanas, terminó golpeándose con fuerza el brazo.

Puedes leer: ¡Cuidado con la air fryer! Estos alimentos podrían arruinarla y hacerte daño

La imagen fue fuerte: se le levantó la piel en una zona amplia del brazo y, aunque trató de no alarmar a nadie, sus compañeros no pudieron ocultar la preocupación. A muchos les sorprendió que hubiera terminado la prueba con una herida así sin quejarse en ningún momento.

Publicidad

Ya más tranquilo, Potro les confesó a sus compañeros que sentía algo de culpa. Según él, por su caída el equipo se retrasó y eso los llevó a perder la prueba. Sin embargo, Camilo no dudó en intervenir para bajarle la presión y recordarle que todo puede pasar en el Desafío. Le dijo, sin rodeos, que los errores son parte del camino y que nadie lo estaba juzgando por lo que había ocurrido.

“¿Alguien te ha atosigado? Yo sé cómo te sientes, pero todo el mundo… Yo mismo te dije allá ‘relájate que eso no te va a definir en nada’. Ya pasó. Dices que fue tu culpa, pero hermano, si no hubiese pasado así, me iba a pasar a mí, le iba a pasar al capi”, le respondió Camilo, dejando claro que lo más importante era seguir adelante.

Publicidad

Puedes leer: Así fue el beso que dejó a más de uno sin aliento en el Desafío; fue en la Suite Ditu

A pesar del golpe, Potro se mantuvo firme. No pidió atención médica urgente ni se mostró débil ante los demás. Pero las cámaras del reality captaron el momento en el que se bajó la manga para mostrar la herida, y claramente no era algo menor. El impacto fue tal que incluso los más acostumbrados al dolor se quedaron callados por unos segundos.

Esta no es la primera vez que el temido Box Blanco deja a un competidor golpeado. Isa, otra de las participantes de esta temporada, vivió algo similar cuando terminó recibiendo un fuerte golpe en el rostro durante una prueba anterior.

La producción no ha informado si Potro necesitará revisión médica adicional o si quedará fuera de futuras pruebas.