Marcelo Cezán se retracta y pide perdón a los colombianos por polémicos comentarios

Marcelo Cezán, figura emblemática de la televisión colombiana, se convirtió en tendencia esta semana por un comentario que generó controversia y rechazo en redes sociales.

Durante una emisión reciente de Bravissimo emitió una opinión que muchos consideraron desatinada respecto a las mascotas.

Lo que parecía una conversación informal en el set, rápidamente escaló a un debate nacional. Cezán afirmó que los animales “no tienen emociones ni entienden”, y cuestionó abiertamente la costumbre de algunas personas de “humanizarlos”.

Las palabras del actor no solo causaron sorpresa entre sus colegas, sino que provocaron una oleada de críticas por parte de los televidentes y usuarios de plataformas digitales.

La reacción fue inmediata. En el mismo set, su compañera de conducción dejó ver su incomodidad frente a las afirmaciones.

En paralelo, redes como X (antes Twitter) e Instagram se inundaron de comentarios que calificaban las declaraciones de Cezán como insensibles e ignorantes, considerando la fuerte conexión emocional que muchas personas desarrollan con sus mascotas.

Frente al revuelo generado, el presentador no tardó en pronunciarse. A través de una publicación en sus redes sociales, ofreció disculpas públicas y reconoció que sus palabras fueron inapropiadas:

“Acepto mi error. Me aceleré, me dejé llevar por el concepto de ‘polémica’ y dije cosas en un tono inadecuado e irrespetuoso. Amo los animales. Todos. Los trato con amor y respeto. Acepto que me equivoqué y ofrezco disculpas sinceras si alguien se sintió ofendido por mis inadecuadas palabras. Soy un ser humano, me equivoco, y esta vez la embarré. Un abrazo grande y nos vemos mañana”.

En ese mismo mensaje, Cezán reafirmó su aprecio por los animales y aseguró que nunca fue su intención herir ni menospreciar el cariño que muchas personas sienten por sus mascotas.

Aclaró también que sus declaraciones no reflejan su pensamiento real ni su sentir profundo.

Pese a su intento por enmendar la situación, las críticas no han cesado. Numerosos internautas continúan manifestando su inconformidad y exigiendo mayor responsabilidad por parte de figuras públicas al emitir opiniones, especialmente en medios con alta audiencia. Algunos incluso declararon que dejarían de seguir el programa como señal de protesta.

La controversia también dejó entrever la pluralidad de opiniones frente al vínculo entre humanos y animales.

Durante el programa, varios invitados compartieron visiones diferentes, desde quienes ven a sus mascotas como miembros de la familia, hasta quienes prefieren establecer una distancia emocional más clara.

Sin embargo, fue la intervención de Cezán la que acaparó la atención y desató la discusión nacional.

En un nuevo mensaje conciliador, Marcelo reiteró:

“Respeto profundamente a quienes conviven con animales y los consideran parte de su familia. Mis palabras no reflejan lo que pienso ni lo que siento realmente”.

El debate sigue abierto. Pero lo cierto es que, en esta ocasión, el veterano presentador tuvo que hacer una pausa, reflexionar y dar marcha atrás, con la esperanza de recuperar la confianza del público y el cariño de quienes, durante años, lo han seguido fielmente.

