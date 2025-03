Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán enfrenta terrible pérdida en Bogotá; dará recompensa

La actriz y locutora Michelle Guty, esposa del reconocido presentador y cantante Marcelo Cézan , se vio envuelta en una complicada situación en Bogotá tras perder su billetera, hecho que la llevó a recurrir a sus seguidores a través de redes sociales para intentar recuperarla.

Además, recientemente respondió con contundencia a una crítica sobre su apariencia en un video de TikTok.

¿Qué le pasó a la esposa de Marcelo Cezán?

A través de sus historias de Instagram, Michelle compartió con sus seguidores la preocupación por la pérdida de su billetera justo antes de salir del país.

"Ayer perdí mi billetera, hoy seguiré buscándola con las personas que me están ayudando, ya que hoy salí del país. Si alguien encuentra mis papeles, que me escriba por aquí, y habrá recompensa", manifestó la actriz.

Lo que hace más delicado el extravío es que entre sus documentos se encontraba su residencia mexicana, lo que complica los trámites de recuperación. Pese a la situación, Guty mantuvo una actitud positiva y afirmó que no permitiría que esto afectara su viaje.

"Son cosas que no deberían pasar, pero pasan. Asumo mi responsabilidad por andar siempre sacando y metiendo vainas en mis lugares y con mil maletas de un lado para el otro", agregó.

Esposa de Marcelo Cezán enfrenta terrible pérdida Foto: Captura Instagram @michellegutty

Asimismo, señaló que esta experiencia la ha hecho reflexionar sobre la importancia de ser más cuidadosa con sus pertenencias.

Tiempo atrás, Michelle Guty también estuvo en el centro de la conversación en redes debido a una crítica que recibió tras compartir un video en TikTo k mostrando su rutina dominguera en casa junto a su esposo e hijo.

Un usuario anónimo comentó: "No sé, tú te ves tan desarreglada para él y tienes un carácter muy extraño".

Sin dudarlo, Michelle respondió con firmeza y autenticidad: "Pues a mí me encanta estar desarreglada un domingo, amo, soy feliz así. Entre semana me produzco cuando es necesario, me pongo las pestañas, el maquillaje, los tacones y toda la vaina. Pero no voy a estar arreglada todo el tiempo".

Además, dejó claro que su relación con Marcelo Cézan no se basa en apariencias, sino en valores mucho más profundos . "La ropa más chévere que yo tengo se llama curiosidad, y mi esposo sabe con qué se casó.

Si no, no llevaríamos casi 14 años juntos. Se casó por lo que tengo en el corazón y en la cabeza, y si hablamos de lo superficial, también dentro de la pijama", sentenció con humor.

