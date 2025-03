Elianis Garrido habla del complejo estado de salud que enfrenta; "sé que voy a volver"

En una entrevista que la barranquillera Elianis Garrido, concedió a Tatiana Franco en el pódcast 'Vos Podés' habló sobre su vida, sus proyectos y luchas y aseguró que no hay errores que la avergüencen, ya que estos la han ayudado para forjar la persona que es hoy.

Allí tuvo la oportunidad de contar su historia de vida, de los aprendizajes que ha adquirido en la televisión colombiana y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de concientización sobre la salud, y de su mayor proyecto de vida que es ser mamá.

“Tenía la energía desmedida y los propósitos un poco confusos. Yo estaba deprimida y no lo sabía. No solamente no lo sabía, sino que me daba vergüenza, mucha vergüenza reconocerlo. Estaba haciéndome el café en la cocina y pensaba en cuál sería la forma más decente de morir sin que me doliera tanto”, dijo.

También comentó, “Maduré muy biche, muy rápido. Siempre he tenido una maleta bien pesada sobre mis hombros que, además, elegí. No creo en la suerte, pero sí en que hay cosas que tienen que pasar en algún momento"

Publicidad

Luego hizo una reflexión sobre las cosas que ha tenido que 'tragarse'. " Nunca digas ‘de esta agua no beberé’ porque cuando te da sed, te la tomas toditita... Antes me echaba a llorar en el piso, me agarraba la cintura, me daba contra la pared, no comía, me dopaba, me emborrachaba… y hacía de cada cosa una tragedia" . Recordó entre sollozos.

Elianis Garrido presentadora e influencer colombiana /Foto: Instagram @elianisgarrido

La barranquillera también contó lo difícil que fue salir de la televisión “Yo sé que voy a volver. Voy a volver. El año pasado estuve a punto de regresar, me vi tentada, pero como te dije antes, aprendí a decir que no. Ya sé que hay plata que no vale mi paz” . afirmó Elianis.

Publicidad

Durante la entrevista, le preguntaron cuáles fueron las propuestas que ha recibido para volver a la televisión, a lo que respondió: “Me ofrecieron formatos y un proyecto en el exterior. Dije que no porque el personaje tenía unas implicaciones… Pero yo en este punto de mi vida, nunca interpretaría una bruja, ni a alguien que hiciera santería, cosas satánicas o hechicería. Esa puerta no la abro en mi casa”., recalcó.

Y agregó “El programa que me ofrecieron aquí venía con mucha plata. Yo no quería hacerlo y les propuse que me llevaran como presentadora o a manejar las redes”. Sin embargo, su contrapropuesta fue rechazada: “Me dijeron que me querían como parte del contenido”.

Sabe que en cualquier momento va a regresar a la televisión, pero lo quiere hacer de una forma en que ella pueda crecer como artista, y que le permita crecer como mujer, también sueña con hacer cine.

La actriz y presentadora barranquillera tuvo una conversación sincera, en ella también expresó la necesidad que tiene el ser humano para cuidarse, de velar por su vida y su salud, es consciente que deberá asumir más retos difíciles para poder alcanzar sus sueños y metas, especialmente por los complejos episodios de salud que ha tenido que enfrentar.

Publicidad

Aunque pese a los inconvenientes que ha tenido que afrontar, no descarta la posibilidad de cumplir su gran sueño, “ Ser mamá es mi proyecto de vida más importante, pero mi salud lo ha impedido. Le tengo mucho miedo a morirme joven. Mi salud estuvo en crisis un par de veces" , concluyó

También puedes ver: La verdad de cuando Elianis Garrido se desmayó en el set de Lo sé todo