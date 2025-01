Elianis Garrido sufre delicado accidente intentando separar a sus mascotas

El año no comenzó de la mejor manera para la bailarina y presentadora Elianis Garrido , quien conmocionó a sus seguidores con una revelación en redes sociales sobre un accidente que la mantuvo alejada de sus actividades cotidianas durante varios días.

La artista compartió que sufrió una mordedura por parte de una de sus mascotas , lo que le causó varias heridas en las piernas. Este incidente la obligó a cancelar temporalmente las clases de baile que dicta en su academia y a tomarse un descanso para recuperarse.

¿Qué le pasó a Elianis con sus mascotas?

Según explicó Elianis, el accidente ocurrió mientras intentaba separar a sus perros, que habían comenzado a pelear. En medio de la situación, uno de los animales reaccionó y la mordió. A pesar del susto y el dolor, la presentadora insistió en que no culpa a su mascota, calificando lo sucedido como un desafortunado accidente. Aunque las heridas no fueron graves, sí resultaron dolorosas y la llevaron a tomar medidas de precaución.

“¿Qué me pasó? Mis perros estaban peleando, y yo me metí a defender a uno de ellos y en una reacción la perra me mordió. Ella es una perra muy grande, los dientes gracias a Dios no rozaron ningún tendón ni cartílago, pero como pueden ver, estoy apaleada . Me hicieron placas y descartaron cosas graves, pero hay mucha inflamación”, detalló Garrido en un video que publicó.

En el mismo mensaje, agradeció el apoyo d e sus seguidores y explicó que estará descansando para asegurar una recuperación completa . También señaló que el incidente le dejó una importante lección sobre los riesgos de intervenir en peleas entre animales, incluso cuando se trata de mascotas queridas.

La situación g eneró reacciones de solidaridad y consejos por parte de sus seguidores , quienes le recomendaron extremar precauciones en el futuro y consultaron por el estado de sus perros tras el incidente. Garrido aseguró que ambos animales están bien y que continuará cuidándolos con el mismo amor de siempre.

Este episodio también reabre el debate sobre cómo actuar en casos de peleas entre mascotas, destacando la importancia de manejar estos episodios con cuidado para evitar lesiones tanto en los animales como en sus dueños.

Recomendaciones para no ser mordido por tu mascota

Este hecho que a pesar de no ser nuevo, ya que algunos famosos colombianos como Maluma y Lina Tejeiro se han visto afectados por mordeduras de su mascota, estas son unas recomendaciones para evitar accidentes:

1. Evita intervenir directamente en peleas



Si tus mascotas están peleando, no intentes separarlas con las manos. Usa objetos como una escoba , un cojín o una toalla para interponerte entre ellos sin exponerte.

, un cojín o una toalla para interponerte entre ellos sin exponerte. Un sonido fuerte como aplaudir o un silbato puede distraerlos y romper la pelea.

2. Reconoce señales de agresividad



Presta atención a las señales de advertencia como gruñidos, posturas rígidas, orejas hacia atrás, o dientes al descubierto. Identificar estas señales puede ayudarte a intervenir antes de que ocurra un ataque.

3. Entrenamiento y socialización temprana



Asegúrate de que tu mascota reciba entrenamiento adecuado y esté bien socializada con personas y otros animales desde una edad temprana .

. Refuerza comportamientos positivos con premios y evita castigos que puedan generar miedo o agresividad.

