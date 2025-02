Carolina Cruz mostró el retoque estético al que se sometió; así luce ahora la presentadora

Carolina Cruz, una de las figuras más admiradas en el mundo del entretenimiento colombiano, vuelve a captar la atención de sus seguidores. Esta vez, la presentadora sorprendió al revelar que se sometió a un procedimiento estético en su nariz.

A lo largo de su carrera, Carolina es reconocida no solo por su talento en la televisión, sino también por su dedicación a un estilo de vida saludable.

A través de sus plataformas digitales, la exreina comparte constantemente rutinas de ejercicio bajo su formato "Caro Cruz, sin excusas", motivando a sus seguidores a mantenerse en forma. Sin embargo, en esta oportunidad, fue su reciente retoque estético el que acaparó todas las miradas.

La presentadora, oriunda de Tuluá, confesó que optó por una rinomodelación , un procedimiento no invasivo que permite modificar la forma de la nariz mediante la aplicación de ácido hialurónico.

En un video compartido con sus seguidores, Carolina expresó su sorpresa y satisfacción con el resultado, "Me hice un retoque pequeñito en la punta y no me imaginé que cambiaría tanto. Estoy en shock, aterrada, pero feliz".

No es la primera vez que la modelo habla abiertamente sobre sus intervenciones estéticas. En su podcast ' Mi Mundo, mis huellas' , se sinceró sobre algunas cirugías que se realizó en el pasado, incluyendo una rinoplastia a los 19 años, de la cual aseguró haberse arrepentido en cierto grado.

En ese entonces, la intervención buscaba corregir un tabique desviado y mejorar la estética de su nariz, pero con el tiempo sintió que no era completamente necesaria.

Junto a este procedimiento, Carolina Cruz también se sometió a un tratamiento capilar de revitalización para fortalecer su cabello. En su video, explicó que últimamente había notado cierta caída y decidió probar esta técnica para mejorar la salud de su melena.

Como era de esperarse, la reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos resaltaron la belleza natural de la presentadora y el sutil cambio que le dio un toque de frescura a su rostro. "Carolina Cruz es hermosa de cualquier forma" , "Un cambio sutil, pero se ve espectacular" y "Siempre ha sido bella, pero ahora se ve aún mejor" , fueron algunos de los comentarios destacados en redes sociales.

