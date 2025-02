Epa Colombia confirma que tiene depresión posparto: "Amamanto a mi bebé, me necesita"

Noticias Caracol sorprendió al anunciar una entrevista exclusiva con Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, desde la cárcel El Buen Pastor. La influenciadora, quien lleva más de dos semanas recluida cumpliendo su condena, rompió el silencio y habló sobre lo difícil que ha sido este tiempo tras las rejas.

En la conversación con el medio, Epa Colombia confesó que está enfrentando una fuerte depresión posparto y que la distancia con su bebé ha sido lo más duro de este proceso. "Amamanto a mi bebé, me necesita", expresó con evidente angustia, asegurando que lleva 17 días sin poder darle pecho, lo que ha complicado aún más su estado emocional.

La empresaria de queratinas también describió las condiciones dentro de la prisión, destacando que el ambiente es extremadamente frío y que debe dormir en una cama de cemento. "Es difícil, duerme planchón con cemento, hace mucho frío. He estado orando", contó, dejando ver su desesperación por la situación en la que se encuentra.

Durante la entrevista, la bogotana reconoció que en 2019, cuando vandalizó la estación de TransMilenio en medio del Paro Nacional, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. "Yo aún, en el medio del desconocimiento, que no tenía empresa, que me faltó estudio y era muy pobre, sabía que estaba mal. Pero yo fui al día siguiente y me presenté en Paloquemao", explicó, haciendo énfasis en que siempre dio la cara ante la justicia.

Para Epa Colombia, su condena es desproporcionada. " Yo pagué cuando me hicieron pagar, a mí me quitaron las redes sociales. Yo cada mes iba a Paloquemao y firmaba un libro. Me resocialicé, saqué empresa, generé empleo y ayudé a las personas que lo necesitan. Tengan en cuenta todo ello", afirmó, insistiendo en que ha cambiado y ha tratado de enmendar sus errores.

En medio de este proceso, la influenciadora también tomó la decisión de cambiar de abogado. Ahora, su defensa estará en manos de Francisco Bernate Ochoa, quien reemplazará a Omar Ocampo.

"El apoderado queda especialmente facultado para sustituir, reasumir, designar apoderado suplente, conciliar, recibir y, en general, para realizar todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la labor que se le encomienda", señala el documento firmado por Barrera Rojas.

La entrevista ha generado todo tipo de reacciones, pues Epa Colombia se ha convertido en una figura mediática que divide opiniones. Mientras algunos consideran que su castigo es excesivo, otros creen que su condena es una lección para quienes intenten desafiar la ley. Lo cierto es que su historia sigue dando de qué hablar, y su futuro sigue siendo incierto.

