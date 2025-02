Sale a la luz video del joven que abandona a su bebé; antes revisa la bolsa

El impactante momento en el que Lucio “N” abandona a su bebé en Tultitlán quedó registrado en un video que ha salido a la luz. Las imágenes muestran con claridad el instante exacto en el que el joven, de 18 años, deja al recién nacido dentro de una bolsa de plástico azul sobre la acera, cubriéndose con un carro blanco que se encuentra parqueado.

En el video se aprecia a Lucio “N” vistiendo una camiseta blanca mientras camina con una sudadera negra en brazos. Al llegar a un poste fuera de una vivienda, se detiene y, tras asegurarse de que nadie lo observa, extrae la bolsa de plástico azul de la sudadera. Antes de dejarla en el suelo, echa un vistazo al contenido. Luego, con rapidez, la coloca junto a una de las llantas delanteras del carro y se marcha.

El llanto del bebé alertó a los vecinos de la colonia Fuentes del Valle, quienes se acercaron para revisar lo que ocurría . Al encontrar al recién nacido dentro de la bolsa, inmediatamente dieron aviso a las autoridades . Minutos después, personal de emergencias llegó al sitio y trasladó al menor al Hospital Infantil para su evaluación y atención médica.

Horas más tarde, Lucio “N” se entregó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, específicamente en una agencia del Ministerio Público en la alcaldía Cuauhtémoc.

En su declaración inicial, aseguró que la madre del bebé, Diana “N”, le pidió que lo dejara en la vía pública, aunque no proporcionó mayores detalles sobre la decisión . Sin embargo, la Fiscalía no pudo recibirlo en ese momento, ya que los hechos ocurrieron en el Estado de México, lo que implicaba que la investigación correspondía a las autoridades de esa entidad.

Presionado por su madre, quien le exigió asumir su responsabilidad , Lucio “N” regresó más tarde a la Fiscalía para enfrentar la situación. Su mamá también afirmó que el abandono del bebé habría sido un acuerdo entre su hijo y la novia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya inició la investigación correspondiente para determinar la responsabilidad de ambos padres en el caso. Mientras tanto, el bebé, nacido prematuro, se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica para garantizar su bienestar. Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y proceder legalmente contra los responsables.

Conversación de la pareja antes de deshacerse del bebé

Diana: Aún se mueve.

Lucio: Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención [...] Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver.

Diana: Tíralo en algún canal.

Lucio: Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos.

Esta es la conversación clave que ahora forma parte de la investigación de la Fiscalía del Edomex, que también analizará la responsabilidad de la madre en el abandono del bebé en Tultitlán.

