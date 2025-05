Marcelo Cezán y el día que cayó en el Cartucho: "Quería seguir la fiesta"

Durante una conversación con la periodista Anny Chavarría para el pódcast El placer de tenerte, el actor y conductor de televisión Marcelo Cezán compartió uno de los episodiosmás crudos y reveladores de su vida.

"Yo un día llegué al cartucho de aquí en Bogotá a buscar algo en pijama recuerdo, con una babuchas. Estaba en una fiesta, se acabó todo y dije: 'vamos para allá porque queremos seguir'. Era un espíritu en mi. Estaba poseído literalmente", dijo Cezán.

una noche, impulsado por la desesperación del consumo, terminó caminando por las calles del temido ‘Cartucho’, el que fuera el mayor expendio de drogas en Bogotá hasta principios de los años 2000.

“Estaba poseído”, confesó sin rodeos. Con esas palabras describió el estado mental en el que se encontraba cuando, en la madrugada y aún en pijama, decidió adentrarse en uno de los sectores más peligrosos de la capital colombiana.

No era yo, yo fui allá y cuando yo entro al cartucho viene un ángel, un habitante de calle me reconoce y me dice: '¿Marcelo usted que está haciendo acá?' y me saca prácticamente a las patadas", expresó Marcelo.

La dura confesión no solo reveló el grado de adicción que llegó a experimentar, sino también el profundo vacío emocional y espiritual que lo envolvía en aquel entonces.

Marcelo Cezán reveló que pensó en apagar su vida tras crisis profesional

Cezán compartió que durante ese mismo periodo enfrentó una crisis profesional que lo llevó a considerar el suicidio como una salida. “Las puertas empezaron a cerrarse, primero en lo laboral. Y en ese punto ya tenía pensamientos suicidas”, reveló con sinceridad.

Marcelo Cezán, presentador colombiano / FOTO: Instagram Marcelo Cezán

Su exmánager, Viviana, le informó en ese entonces que ninguna productora ni canal estaba interesado en contratarlo. Este rechazo profesional lo llevó a una etapa que él mismo calificó como “muy oscura”, la cual se prolongó durante más de una década. “Llegó un punto en el que pensé: ‘Esto me quedó grande, ¿para dónde más voy?’ Económicamente estaba hundido, con deudas enormes”, agregó.

Aunque en el pasado ya había hablado abiertamente de sus excesos, esta es la primera vez que Marcelo Cezán reconoce públicamente que contempló la posibilidad del suicidio como una vía de escape.

No obstante, en medio de esa oscuridad, el actor encontró una luz. Gracias a la cantante Adriana Lucía, conoció a quien hoy es su esposa, Michelle Gutty.

Con ella no solo formó una familia, sino que también comenzó un proceso de transformación personal marcado por el amor y su acercamiento a la fe. “Esa es la verdadera posesión espiritual. No era yo”, dijo al referirse al momento en que tocó fondo.

Hoy, Marcelo Cezán se presenta no solo como un sobreviviente de sus propias sombras, sino también como un testimonio vivo de que es posible renacer incluso después de haberse perdido en los laberintos más oscuros del alma.

