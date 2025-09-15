Sofía Vergara aparece con un ojo inflamado y explica su ausencia en los Emmy

La ausencia de Sofía Vergara en la alfombra roja de los premios Emmy generó mucha preocupación, en especial porque la artista colombiana anunció que tuvo una emergencia médica por una lesión sufrida en uno de sus ojos horas antes de la ceremonia.

Recordemos que Sofía Vergara, fue jurado en ‘America's Got Talent’ y recordada por su papel en ‘Modern Family’ donde alcanzó una fama en Estados Unidos, sin embargo, en sus redes sociales explicó a sus seguidores que comenzó a sentirse mal por una reacción en uno de sus ojos.

Puedes leer: VIDEO: Así fue la presentación de Karol G en el Vaticano junto a Andrea Bocelli



“¡No fui a los Emmy, pero sí a urgencias!”, escribió en una publicación de Instagram, acompañada de varias imágenes en las que mostró su ojo izquierdo hinchado, además de un clip en el que aparece enjugándose mientras recibía atención médica para tratar su lesión ocular.

Sumado a esto, Sofía Vergara explicó que esto se trató de una “alergia ocular muy fuerte” por lo cual tuvo que cancelar su asistencia a última hora, pero, ya se encontraba mejor debido a la atención oportuna. Especialmente, al compartir un video sobre los golpes de la vida que recibió.

Publicidad

¿Cuál es la alergia ocular que tuvo Sofía Vergara?

Pese a que la actriz Sofía Vergara no confirmó que tipo de alergia ocular tuvo, por la imagen que compartió en su red social los usuarios pueden prever que esto ocurre a una reacción inflamatoria causada por el polen, el polvo, caspa, entre otros ambientes que generan este tipo de condiciones en los ojos.

Puedes leer: Sara Uribe boletea a mujer que la criticó por apoyar a Isabella Ladera: “No apoyo mozas”

Publicidad

De igual forma, varios expertos mencionan que los síntomas más comunes de las alergias oculares se encuentran la picazón intensa de los ojos, sensación de ardor en esta zona, lagrimeo excesivo, sumado a una hinchazón leve en el párpado. Siendo estos dos últimos, los cuales se evidencian en la foto publicada por Sofía Vergara.

Una vez se conoció la imagen de Vergara, las redes sociales se volcaron en preocupación de la actriz, como mensajes: “¡Oh, no! ¡Mejórate pronto!”, escribió un fan, mientras otros expresaron su alivio al saber que la actriz estaba siendo atendida en un hospital, y le mandaron sus mejores deseos.

Mira también: Sofía Vergara aparece irreconocible tras un problema en su ojo; no fue a los Emmy, ¿la golpearon?