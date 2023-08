Estas son las referencias a la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro en su nueva canción

En las últimas semanas, Rauw Alejandro y Rosalía confirmaron que ya no estaban comprometidos, esto, tras las versiones que surgieron de una supuesta infidelidad por parte del cantante puertorriqueño con la modelo paisa Valeria Duque, algo que ambos negaron y que, poco después, se convirtió en el tema de una nueva canción.

Rauw Alejandro estrenó "Hayami Hana", su último trabajo musical en que parece despide de Rosalía, tras casi tres años de relación. La letra, según notaron varios de sus seguidores, son una especie de tiradera sobre lo que pasó y, además, con las frases cuenta su versión.

"Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder", dice una parte de la nueva canción, que dura más de cinco minutos y acumula casi tres millones de reproducciones en YouTube a solo 15 horas del lanzamiento.

Rauw Alejandro también habló sobre las presiones ajenas a su vida con Rosalía, como la prensa, las redes sociales y lo que se generó antes de que anunciaran que sí habían terminado, sin dar mayores detalles del verdadero motivo.

"Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil juntos, trabajamos sin parar, pero ¿hasta qué punto?".

"Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti, esta vez no te voy a parar, te digo adiós que te vaya genial". Sin embargo, dejó una puerta abierta ante la ilusión de una posible reconciliación o reencuentro: "Todo te di y lo volvería a hacer, terminaré nuestra casita por si te da por volver, hoy te dejo de escribir, no de querer, ¿cómo olvidar tus besos después del 'nap aquel'"?

"Hemos discutido, me cuesta expresarme, todas mis carencias ya tú las sabes, yo también tengo cosas que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme", agrega otra estrofa; en otro también lamentó que "las parejas ya no duran”.

Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación poco después de anunciar que se iban a casar y de hacer una canción juntos. Muchos de sus fanáticos se sorprendieron, pues eran una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento y no había señales de una ruptura próxima, hasta que se conocieron los rumores.

