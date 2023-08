Rauw Alejandro lanza conmovedora canción tras su ruptura con Rosalía; se desahogó

Rauw Alejandro sorprendió a sus seguidores con su nuevo lanzamiento musical 'Hayami Hana By Raúl' en el que decidió desahogar sus más profundos sentimientos tras la ruptura que tuvo con su ex prometida y también cantante, Rosalía; allí aclaró varias polémicas en las que estuvo involucrado y quiso dejarle un profundo mensaje a la mujer.

Sin duda alguna, uno de los primeros cuestionamientos por parte de sus fanáticos fue el significado de su título, el cual traducido al japonés significa: "Chica de gran belleza, única y peculiar", y "flor", haciendo referencia a la primera parte del nombre de la española.

En medio de su profunda letra afirmó que la distancia que se creaba entre ambos por sus carreras artísticas y presentaciones había creado una separación entre ambos, además reconocía que su amor era difícil, ya que tenían que lidiar con la exposición ante la prensa y demás situaciones. Sin embargo, reconocía que su talento es único, por lo que la considera la mejor cantante.

Incluso afirmó que su relación no había terminado por un engaño de su parte, e iba a terminar de construir su hogar mientras esperaba que la española volviera a él para compartir su vida juntos finalmente.

Letra de un fragmento de 'Hayami Hana':

"Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel, te desarmaste y arreglarte, intenté, aunque lejos te me fuiste, me quedé.

Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que te crees. Y espero que algún día podamos reírnos del pasado, aquí no hay rencores, esto no es un reclamo, si los mejores días tú me ha regalao’, por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma'".

