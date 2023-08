Mamá de Yina Calderón, despechada por noviazgo de Jhonny Rivera: "Me pegué una llorada"

Luego de que Jhonny Rivera confirmara su relación con la joven y también artista Jenny López, se desató una ola de opiniones acerca de la diferencia de edad en la pareja; sin embargo, una reacción en concreto fue la que se robó la atención en redes sociales.

Se trata de la Merly Ome, mamá de la influencer y empresaria Yina Calderón, quien desde hace mucho tiempo asegura vivir "enamorada" del cantante de música popular, incluso, en varias oportunidades le ha enviado 'lanzados' mensajes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a



Al parecer, la mujer estaría atravesando una solorosa tusa por la nueva relación del Jhonny Rivera. Así lo hizo saber en una conversación vía WhatsApp que fue publicada por Yina Calderón en sus redes sociales.

Publicidad

“Estoy más triste Yina, ayer me pegué una llorada. Imagínese que presentaron a don Jhonny Rivera con su novia, una niña más bonita y usted sabe que yo vivía enamorada de don Jhonny, bueno, vivía no, vivo enamorada de don Jhonny. Yo hubiera querido que ustedes fueran sus hijastras, pero ya no, ya lo perdimos, mami. Me pegué una llorada, hasta me tomé unos tragos”, dice la mujer en el audio.

En la misma publicación la empresaria de fajas escribió: "Qué pecado mi mamá".

A pesar de que Calderón etiquetó a Jhonny Rivera en su storie, el artista no se pronunció sobre el "despecho" que estaría ocasionando.

Publicidad

Tras la viralización del video, varios usuarios aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo a Merly e incluso, le aconsejaron ser paciente. Otros resaltaron que, a pesar de la tusa, se expresó educadamente de la joven cantante.

"Ya llegará un hombre para tu vida", "sal de ahí", "a pesar de todo habló bien de la muchacha", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @enlamovidacol.