Jenny López asegura que Jhonny Rivera fue su primer hombre

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más conocidos, sobre todo en regiones donde la música carrilera es parte fundamental de la cultura, como por ejemplo en Risaralda, Antioquia y el eje cafetero. Es por esto que muchas personas siguen de cerca la carrera del artista tanto dentro como fuera de los escenarios.

Hace un tiempo se conoció que el cantante estaba saliendo con su corista, la joven cantante Jenny López, una noticia que sorprendió a los seguidores del cantante, quienes saben que él no suele compartir este tipo de cosas personales y muchos menos hacerlas públicas en redes sociales.

Sin embargo, después de conocerse de este nuevo romance, muchos comenzaron a criticar sobre todo a la joven, manifestando que estaba con él por la fama, ya que ella es casi 30 años menor que el artista. Pero varios internautas fueron más allá cuando en una entrevista hecha a ambos, en el programa La Red, contaron como había comenzado su relación y dieron detalles de la misma.

En ese momento el cantante de 'Alguien me gusta' contó que su primer beso fue gracias a una apuesta y que en ese momento se enteró de que para ella era su primer beso a un hombre: “Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: 'Esta niña no es para jugar'. Yo dije: 'No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante'. Entonces empecé a cortejarla un poquito”.

Tras estas declaraciones, la joven comenzó a ser atacada en sus redes, por la gente que afirma que eso es mentira y que ella buscaba engañar al artista: "Jhonny dijo que yo estaba nerviosa porque había sido mi primer beso y eso fue para la gente un escándalo, a mí me han insultado de las maneras que han querido, a Jhonny también, que por creerse el ‘cuento’ de que es mi primer todo", dijo López.

Así mismo afirmó que no debía dar explicaciones a nadie, pero que debido a la presión prefería aclarar las cosas, además aseguró que su carrera musical es fruto de su trabajo y empezó mucho antes de conocer a Jhonny: "Yo no tengo que dar explicaciones de mi vida privada, pero es increíble la cantidad de gente que me insulta por suponer que mi vida es igual a la de la mayoría".

