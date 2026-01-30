¿James Rodríguez se queda sin Mundial? Esto podría pasar si el 10 no consigue equipo

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, el nombre de James Rodríguez vuelve a ocupar un lugar central en las conversaciones sobre la Selección Colombia.

Su trayectoria, liderazgo y experiencia en citas mundialistas generan expectativa, pero también dudas entre los aficionados, especialmente por su situación actual a nivel de clubes.

La ausencia de un equipo profesional en el tramo previo al torneo despierta interrogantes sobre su elegibilidad y sobre los requisitos formales que exige la FIFA para disputar el campeonato más importante del fútbol.



La inquietud no surge solo desde la tribuna. Analistas, exjugadores y seguidores del combinado nacional se preguntan si la falta de contrato puede convertirse en un obstáculo reglamentario o si se trata únicamente de una decisión deportiva que recaerá en el cuerpo técnico.

¿Qué dice la normativa de la FIFA ante la situación de James Rodríguez?

Para entender este escenario, resulta clave revisar qué establece la normativa vigente del ente rector del fútbol mundial.

En el reglamento de la FIFA en el artículo 24, uno de los puntos fundamentales para participar en una Copa del Mundo es el estatus del jugador ante su federación nacional.

La norma indica que los futbolistas convocados deben estar debidamente registrados como profesionales o aficionados, condición que no siempre depende de tener un contrato activo con un club.

Este detalle ha generado interpretaciones distintas, especialmente cuando se trata de jugadores que atraviesan periodos sin equipo, como es el caso actual del volante colombiano.

Otro aspecto relevante tiene que ver con los plazos de inscripción. Las selecciones nacionales deben presentar una lista definitiva de convocados semanas antes del inicio del torneo, la cual puede incluir entre 23 y 26 jugadores.

En ese momento, la FIFA verifica que cada futbolista cumpla con los requisitos administrativos, como la documentación personal y la afiliación federativa, sin exigir explícitamente un vínculo contractual vigente con un club.

Más allá del reglamento, la discusión también se traslada al plano deportivo. James Rodríguez no suma minutos oficiales desde finales de la temporada anterior, lo que abre el debate sobre el ritmo de competencia, la preparación física y el nivel futbolístico con el que podría llegar a una cita de alta exigencia.

Aunque el entrenamiento individual permite mantener la condición atlética, no sustituye la intensidad ni la regularidad de los partidos oficiales, un factor que suele ser determinante en torneos de corta duración como un Mundial.

La situación contractual del mediocampista se originó tras el cierre de su etapa en el Club León de México, donde finalizó su vínculo profesional.

Con todo este panorama sobre la mesa, el reglamento de la FIFA deja un punto claro: la normativa no impide que un jugador sin equipo sea convocado a una Copa del Mundo, siempre que cumpla con los requisitos administrativos exigidos por la federación y el ente rector.

La decisión final, sin embargo, recae en el criterio técnico del seleccionador, quien deberá evaluar si el estado físico y futbolístico del jugador responde a las exigencias del torneo.

Así, el futuro de James Rodríguez en el Mundial 2026 no depende exclusivamente de un contrato, sino de una combinación entre reglamento, preparación deportiva y decisiones técnicas que se definirán en los meses previos al inicio del campeonato

