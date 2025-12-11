El “engaño danés”: la historia viral de una mujer que expuso a un hombre en TikTok

En TikTok se volvió tendencia la historia conocida como el “engaño danés”, luego de que una usuaria relatara la experiencia que vivió con un hombre que, según ella, se presentaba como alguien encantador, atento y con una vida llena de lujos.

Su testimonio, publicado en varios videos, generó miles de reacciones por la manera en que describió cada detalle del encuentro y las señales que posteriormente la llevaron a desconfiar.

Mujer expone a hombre en TikTok de estafa danés

La mujer explicó que conoció al hombre mediante redes sociales y que, desde el primer momento, este se mostró “muy encantador y carismático”. Aseguró que él sabía exactamente qué decir y cómo comportarse para transmitir seguridad.



Sobre su presencia física y actitud, afirmó: “Era un hombre muy seguro, muy atento, de esos que saben hablar y que siempre te mantienen interesada”.

También contó que él solía presumir un estilo de vida llamativo, y expresó: “Me mostraba fotos de viajes, restaurantes elegantes, carros. Todo parecía perfecto”.

Según su relato, el hombre la invitó a encontrarse en varias ocasiones y mostraba un interés constante, lo que ella calificó como una estrategia muy convincente. “Siempre tenía un comentario bonito, un mensaje a la hora exacta, un detalle que te hacía pensar que era auténtico”, dijo en uno de los videos.

Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a notar comportamientos que le generaron dudas. Aunque no compartió cada detalle públicamente, sí precisó: “Había cosas que no cuadraban, pequeñas inconsistencias que me llamaron la atención”.

La usuaria señaló que, al investigar más, encontró testimonios de otras personas que mencionaban situaciones similares con un hombre de características parecidas. “Cuando vi que no era la única, entendí que algo no estaba bien”, afirmó. Fue entonces cuando decidió contar su propia experiencia para advertir a más usuarios.

Su historia rápidamente se viralizó, especialmente porque muchos la compararon con el caso del conocido “estafador de Tinder”. Sobre esto, la mujer comentó:

“Yo no digo que haya hecho lo mismo, pero el modus operandi era muy parecido: mostrarse perfecto, demasiado perfecto”. Su objetivo al compartirlo, según explicó, no era generar miedo, sino que otros pudieran identificar señales antes de involucrarse con alguien que no es quien dice ser.

La conversación alrededor del llamado “engaño danés” continúa creciendo en TikTok, donde miles de personas siguen reaccionando, compartiendo experiencias o buscando más información sobre el misterioso hombre que, según la narradora original, “sabía exactamente cómo engañar sin que nadie se diera cuenta al principio.

