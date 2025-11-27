Arrestan a mujer por crear perfil falso en TikTok; difamaba a su compañera de trabajo

Hediyeh Hashemi, una mujer de 24 años, fue arrestada el 26 de noviembre en San Antonio, Texas, después de que supuestamente creara un perfil falso en la plataforma TikTok con el objetivo de difamar e insultar a su compañera de trabajo, Fardous Abdalla.

Según la denuncia presentada en abril de 2025, varias cuentas falsas comenzaron a publicar contenido con el nombre y fotografías de Abdalla, incluyendo imágenes de su familia, acompañadas de mensajes difamatorios sobre su vida personal y profesional.

¿Cómo se dieron cuenta que Hediyeh Hashemi era responsable de los perfiles falsos en TikTok ?

Las autoridades indicaron que uno de los perfiles falsos, identificado con el nombre de usuario “dosastripper28”, fue vinculado a Hashemi mediante un correo electrónico laboral registrado a su nombre. La investigación se centró en determinar la autenticidad de los perfiles y la responsabilidad de Hashemi en la publicación de los contenidos ofensivos.



Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron una investigación que permitió recopilar evidencia digital y establecer un vínculo directo entre la creación del perfil falso y Hashemi.

Los agentes revisaron registros de correo electrónico y actividad en la plataforma, confirmando que la mujer había utilizado información personal de la víctima para generar el perfil que difundía mensajes difamatorios.

Como resultado de la investigación, Hashemi fue detenida y puesta a disposición de un tribunal local. La fianza se fijó en 7.500 dólares, que equivale a $28.081.875 COP, monto que permitió su liberación mientras continúa el proceso judicial. Durante este periodo, un juez determinó que la mujer no puede tener ningún contacto con la víctima.

¿Cómo va el caso de Hediyeh Hashemi?

El caso permanece activo mientras las autoridades evalúan la posible presentación de cargos adicionales relacionados con acoso digital y suplantación de identidad.

Adicional a esto, aplicaran medidas legales ante incidentes de suplantación de identidad y difamación en redes sociales. La policía y los tribunales locales continúan con el seguimiento del proceso judicial, mientras se recopila evidencia para determinar si existen más implicaciones legales en contra de Hashemi.

Los registros indican que la denuncia inicial fue clave para identificar al presunto responsable y que la cooperación entre la víctima y las autoridades permitió acelerar el proceso de investigación. Hasta el momento, Hashemi enfrenta cargos por la creación del perfil falso y por difamar a su compañera de trabajo a través de la plataforma TikTok.

