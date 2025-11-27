Publicidad

Arrestan a mujer por crear perfil falso en TikTok; difamaba a su compañera de trabajo

Arrestan a mujer por crear perfil falso en TikTok; difamaba a su compañera de trabajo

Una joven fue arrestada luego de ser señalada en un presunto caso de suplantación por medio de la plataforma digital, motivo por el cual las autoridades abren una investigación formal.

Hediyeh Hashemi, mujer arrestada por suplantación
Mujer arrestada por acoso a una compañera de trabajo por medio de TikTok
Foto: Condado de Bexar
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Hediyeh Hashemi, una mujer de 24 años, fue arrestada el 26 de noviembre en San Antonio, Texas, después de que supuestamente creara un perfil falso en la plataforma TikTok con el objetivo de difamar e insultar a su compañera de trabajo, Fardous Abdalla.

Según la denuncia presentada en abril de 2025, varias cuentas falsas comenzaron a publicar contenido con el nombre y fotografías de Abdalla, incluyendo imágenes de su familia, acompañadas de mensajes difamatorios sobre su vida personal y profesional.

Puedes leer: Mujer dada por muerta despierta segundos antes de ser cremada: explicación médica

¿Cómo se dieron cuenta que Hediyeh Hashemi era responsable de los perfiles falsos en TikTok ?

Las autoridades indicaron que uno de los perfiles falsos, identificado con el nombre de usuario “dosastripper28”, fue vinculado a Hashemi mediante un correo electrónico laboral registrado a su nombre. La investigación se centró en determinar la autenticidad de los perfiles y la responsabilidad de Hashemi en la publicación de los contenidos ofensivos.

¿Cómo va el caso de Hediyeh Hashemi?

El caso permanece activo mientras las autoridades evalúan la posible presentación de cargos adicionales relacionados con acoso digital y suplantación de identidad.

Adicional a esto, aplicaran medidas legales ante incidentes de suplantación de identidad y difamación en redes sociales. La policía y los tribunales locales continúan con el seguimiento del proceso judicial, mientras se recopila evidencia para determinar si existen más implicaciones legales en contra de Hashemi.

Puedes leer: Madre es sentenciada por vínculo indebido con una estudiante; su hija pide la pena máxima

Los registros indican que la denuncia inicial fue clave para identificar al presunto responsable y que la cooperación entre la víctima y las autoridades permitió acelerar el proceso de investigación. Hasta el momento, Hashemi enfrenta cargos por la creación del perfil falso y por difamar a su compañera de trabajo a través de la plataforma TikTok.

Mira también: ¿Qué tan rentable es ser influencer a los 72 años?

