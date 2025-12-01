Sebastián Vega confiesa qué tuvo que hacer para conseguir ‘El Baby’; ¿le tocó rogar?

Sebastián Vega, el actor que es reconocido para las audiencias adolescentes, confesó en exclusiva en para El Klub de La Kalle que el papel de "El Baby" no solo marcó su carrera, sino que fue una manifestación directa de su fe en el destino, donde reveló los sacrificios que hizo para tener este personaje.

A lo largo de la entrevista, el actor mencionó que ese personaje lo convirtió en el "precioso papazote negro" que muchas recuerdan, transformó su vida. Sin embargo, explicó que el camino para conseguirlo estuvo lleno de lágrimas y una audacia que nunca antes había demostrado.

Al reflexionar sobre cómo este proyecto llegó a su vida, Vega enfatizó su filosofía de no forzar los proyectos: "Dios y la vida siempre me han puesto en donde debo estar sin presionar mucha vuelta". Sin embargo, el camino para interpretar a "El Baby" requirió que, por primera vez, él mismo presionara el universo.



¿Cómo consiguió el papel de ‘El Baby’ Sebastián Vega?

La oportunidad surgió mientras el actor se encontraba grabando otra serie. Le hablaron de una reunión de dirección, y apenas leyó el libreto, sintió una conexión inmediata: "yo lo leí de una vez me imaginé el personaje". Tanto es así que en la reunión inicial de dirección, Vega ya había visualizado la estética: "yo me lo imagino así con pelitos monos con no sé qué con tal listo de una listo chao".

Sin embargo, explicó que faltó a los primeros tres llamados de casting porque su producción anterior no lo permitía. Tanto es así que recuerda que la frustración fue tan grande que lo llevó a un punto de quiebre emocional: "yo lloré una vez en el carro con mi manager". Su súplica a su representante era desesperada: "haga lo que tenga que hacer".

El punto de inflexión llegó cuando, tomando una decisión impulsiva y arriesgada, aprovechó un día libre y se fue directamente al canal "a esperar, o sea literal a esperar". Allí, en un acto que hoy no se explica, se acercó a una directora que pasaba. "Oye mira yo soy Sebastián no sé si te acuerdas de mí estuvimos en la reunión de dirección no he podido venir a estos tres casting por negligencia mía no ha sido porfa para que me den la oportunidad".

Sebastián Vega destacó el carácter inusual de su acción: "no me pregunten por qué nunca lo había hecho y dije es el momento de hacerlo". Este acto de fe y valentía le dio el casting, el callback y, finalmente, el papel.

Por lo cual, el actor recuerda en retrospectiva, la lucha por "El Baby" no fue solo por un papel, sino por confirmar que su destino estaba en ese proyecto, transformando la frustración en un momento definitorio de su carrera. "Ese es el tipo de cosas que les contaba ahorita que dios y la vida siempre me han puesto en donde debo estar"

