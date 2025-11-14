Sara Corrales confirma embarazo tras choque de emociones: "Casi me muero"

La actriz colombiana Sara Corrales y su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, revelaron al mundo la noticia más esperada: serán padres por primera vez.

Apenas tres meses después de haber sellado su amor en una boda de ensueño en Medellín, la pareja compartió la íntima travesía que culminó con una confirmación que la propia Corrales describió como un momento de shock, euforia y lágrimas.

La noticia, dada a conocer el 13 de noviembre de 2025 a través de sus redes sociales y una entrevista exclusiva con la Revista People en Español, desató una ola de felicitaciones para los futuros padres. Actualmente, la pareja celebra las 14 semanas de gestación.



La maternidad para Sara Corrales no fue un camino espontáneo; fue una meta planeada y perseguida con determinación.

La antioqueña confesó que, si bien al inicio de su relación con Pasquini (la cual comenzó en enero de 2024) ser padres no estaba en sus planes, en marzo de 2025 comenzaron a prepararse activamente para la dulce espera.

¿Cómo hizo Sara Corrales para quedar en embarazo?

Un diagnóstico médico reveló un conteo de óvulos "bajito" para la actriz paisa. Lejos de desanimarse, la pareja optó por el camino de la ciencia, acudiendo a una clínica especializada en fertilidad.

El método utilizado para optimizar sus posibilidades de concepción fue la fertilización ovárica, seguida de la congelación de embriones.

Sin embargo, el anuncio del embarazo no llegó durante el proceso asistido, sino de la manera más inesperada. La actriz, intérprete de "Jessica en Vecinos", relató que el descubrimiento se produjo durante un chequeo ginecológico rutinario.

En medio del examen, el médico se detuvo y pronunció las palabras que cambiaron su vida: "Sara, felicitaciones. Estás embarazada".

El impacto fue tal que Corrales admite haber estado al borde del colapso emocional. "Bueno, yo casi me muero", confesó, describiendo el torbellino de emociones que incluyó "shock, lágrimas, emoción, euforia".

¿Cómo reveló Sara Corrales su embarazo?

Una vez asimilada la increíble noticia, Sara dedicó cuatro días a planear una sorpresa inolvidable para su esposo. La actriz preparó meticulosamente un video emotivo, organizó una "cajita con cosas de bebé" y mandó a imprimir las primeras fotografías de la ecografía.

La escena del descubrimiento del empresario argentino es igualmente conmovedora. Pasquini, al observar la grabación que su esposa había preparado, comprendió que su sueño se había materializado.

"Me acuerdo y aun me emociono", expresó Damián, en medio de la celebración de sus 14 semanas de gestación.

El emotivo video que la pareja compartió con sus seguidores en Instagram el 13 de noviembre mostraba imágenes que se remontaban al día de su boda eclesiástica, celebrada el 16 de agosto en Medellín.

En esa grabación, Pasquini ya hablaba de su deseo de familia: "Este amor que nos tenemos con Sara lo vamos a transmitir a nuestra familia".

El video también capturó el momento exacto en la clínica cuando el médico les confirmó el embarazo, señalando en la ecografía:

"Y dentro de este endometrio, esta bolita negra que vemos aquí es el embarazo, estás embarazada". El doctor incluso agregó una frase de profunda fe: "Es cuando nos damos cuenta que Dios existe".

A pesar de la euforia, la pareja mantiene el misterio sobre el sexo del bebé, pidiendo a sus seguidores que estén atentos a la próxima revelación. La reacción en redes sociales fue masiva, con miles de comentarios elogiando la unión de la pareja y deseándoles éxito en esta nueva fase.

