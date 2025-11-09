Feid sorprende con nueva imagen y aviva los rumores de separación con Karol G

En los últimos días las redes sociales vienen especulando sobre una posible ruptura entre Karol G y Feid. Pese a que ninguno de los dos artistas se ha pronunciado de manera oficial para confirmar o desmentir esto. Sin embargo, sus seguidores creen que hay indirectas que confirmaron el fin de la relación.

Durante las constantes especulaciones en redes sociales, el cantante Feid realizó una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en el que habla de un “renacimiento”. Además de otros aspectos, que llevan a los seguidores de redes sociales a pensar que se encuentran separados.

Puedes leer: Doloroso fallecimiento de la mamá de Iker, el niño que conquistó a Karol G



Recientemente el artista estuvo en la gala de Los 40 Music Awards Santander 2025, que se celebraron en Valencia, España, donde asistió con un atuendo elegante que complementa con una gorra. Hecho que para los seguidores de Feid muestra un gran cambio en su guardarropa en los últimos días.



Además del inesperado cambio de imagen, Feid acompañó con un texto en sus redes sociales, el cual avivó la preocupación entre sus fans: “Renacimiento. Encerrado hasta nuevo aviso. Graciassss a los 40 España por este parche tan increíble y al maestro Lord Pijista por esos arreglos impecables”, explicó.

Situación que sus seguidores comenzaron a teorizar de que está cerrando ciclos, además de que no se ve la reacción de su pareja en los comentarios de la publicación. “¿Estás cerrando ciclos? Jaja”; “Y el like de Karol ya no se ve por ningún lado”; “Ni un like de Karol”; “Estos dos están separados, ninguno se está danto like”, dicen los comentarios de algunos internautas a esta publicación.

Publicidad

¿Realmente pueden terminar Feid y Karol G?

Previó a esta publicación, Feid abordando un avión donde llevaba una maleta con la muñeca ‘Labubu’ personalizada de Karol G, mientras que en el feed de ambos artistas continúan apareciendo fotos juntos.

De igual forma, se sabe que en su red social de TikTok, Karol G a la única persona que está siguiendo es a Feid. Por lo cual, una fecha clave para los seguidores de esta relación es el próximo jueves 13 de noviembre donde Karol G tendrá su presentación en los Grammys latinos, en donde se podría esclarecer si la relación terminó o continúa.

Publicidad

Pese a estos rumores, Karol G sigue enfocada en la promoción de su LP Tropicoqueta, con el que espera protagonizar un reencuentro con sus fans en el 2026. Mientras que, Feid continúa centrado en sus proyectos con FERXXO VOL X: Sagrado, el cual está cogiendo mayor popularidad con los artistas.