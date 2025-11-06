Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Desmentirían que Karol G y Feid terminaron su relación; hay video que lo demuestra

Desmentirían que Karol G y Feid terminaron su relación; hay video que lo demuestra

Ante los rumores de la separación entre Karol G y Feid, se conoció una prueba que indicaría que la relación sigue estable.

Karol G y Feid siguen juntos: prueba reina que desmiente los rumores de su ruptura
Karol G y Feid siguen juntos: prueba reina que desmiente los rumores de su ruptura, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Una de las relaciones favoritas del mundo del entretenimiento es la que hay entre Karol G y Feid, por lo cual sus seguidores se encuentran atentos a lo que ocurra con esta. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a surgir rumores sobre su separación, además que se sumó el silencio de los artistas.

Los rumores de su separación de los colombianos, se debe a que dejaron de aparecer juntos en eventos personales y en el ojo público. Así mismo, se suma que ninguno de los dos se pronunciaron sobre sus últimos logros obtenidos, como fue el caso del lanzamiento del tequila de Karol G 200 copas y su histórica presentación en el Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Mientras que Feid estuvo involucrado en diferentes colaboraciones, trends y hasta alcanzó un nuevo Récords Guinness, ante estos logros la antioqueña no se pronunció en sus redes sociales. Situación que comenzó a alertar a los seguidores de los artistas sobre un posible fin de la relación.

Situación que dió mucho de qué hablar en sus seguidores, quienes alimentan la idea de una separación. Asimismo, desde hace varios meses dejaron de intercambiar 'me gustas' en redes sociales. Pese a eso, se confirmó una nueva prueba que demostraría que los dos artistas continúan con su relación.

¿Cuál fue la prueba que se conoció entre Karol G y Feid?

Pese a las especulaciones de las redes sociales, recientemente apareció Feid abordando un avión, pero lo que más llamó la atención es que en su maleta colgaba la muñeca ‘Labubu’ personalizada de Karol G, mientras que en el feed de ambos artistas continúan apareciendo fotos juntos.

Puedes leer: Emotivas palabras de Karol G tras su presentación en el Victoria's Secret Fashion Show

Sumado a esto, la prueba reina sería que Karol G únicamente sigue a Feid en su red social de TikTok, lo que daría entender que la relación está lejos de terminar. Pese a estas especulaciones, los seguidores se encuentran atentos a señales más claras para entender lo ocurrido con los artistas.

Karol G sigue a Feid
Karol G sigue a Feid
Foto: imagen tomada de redes sociales

Adicionalmente, una fecha clave será este próximo jueves 13 de noviembre donde Karol G tendrá su presentación en los Grammys latinos, por lo cual, los seguidores de esta relación esperan que la colombiana llegue con su pareja a Las Vegas, Estados Unidos, para terminar de desmentir los rumores sobre esta relación.

Mira también: ¿Karol G y Feid terminaron? La indirecta por la que muchos creen que la relación de la pareja acabó

