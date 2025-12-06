Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA
CASO NIÑAS ENVENENADAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Este fue el anunció de D1 para mejorar la experiencia de sus compradores

Este fue el anunció de D1 para mejorar la experiencia de sus compradores

La reconocida tienda busca ofrecer mayor confianza a sus usuarios y brindarles mejores alternativas para adquirir sus productos.

Este fue el anunció de D1 para mejorar la experiencia de sus compradores
Este fue el anunció de D1 para mejorar la experiencia de sus compradores
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

Tiendas D1 realizó un importante lanzamiento con el objetivo de que sus usuarios dispongan de una mejor opción al momento de realizar sus compras y adquirir sus productos, además de generar una mayor confiabilidad a sus clientes.

Con el propósito fundamental de robustecer sus canales de comunicación y simplificar la experiencia de quienes realizan sus compras en sus establecimientos, la marca anunció la implementación de un nuevo y directo canal de atención a través de la popular aplicación de mensajería, WhatsApp.

Puedes leer: Mini nevera viral del D1 por menos de 100 mil pesos; puedes guardar maquillaje o cerveza

El lanzamiento se dio este 5 de diciembre, donde la cadena puso esta herramienta digital a su estrategia general con el fin de suministrar a los consumidores información que sea tanto accesible como actualizada. Por lo cual, las tiendas invitan a sus clientes a seguir su canal de WhatsApp y aprovechar los beneficios.

Te puede interesar

  1. Etiquetas de colores del D1 y el secreto que lleva en precios; preferido por ahorradores
    Etiquetas de colores del D1
    Foto: Labs.google.com
    Sociedad

    Etiquetas de colores del D1 y el secreto que lleva en precios; preferido por ahorradores

  2. Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer
    Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer
    Foto: D1 y Labs.google
    En Casa

    Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer

¿Cuáles son los beneficios del canal de WhatsApp de D1?

Según la empresa, la habilitación de este servicio responde directamente a la necesidad de contar con un espacio directo en el cual los usuarios puedan consultar novedades. Este canal permitirá a los compradores revisar actualizaciones relevantes y conocer los productos que están disponibles en las tiendas.

Adicionalmente, se comunicarán los cambios o las incorporaciones que puedan influir de manera directa en la planificación de sus compras habituales. Por lo cual, los usuarios tendrán la ventaja de acceder a información clave sobre promociones, lanzamientos de nuevos productos y recomendaciones.

Puedes leer: ¿Qué significan las etiquetas de colores verde, naranja y azul en tiendas D1?

Publicidad

Tiendas D1 enfatizó que este nuevo canal de comunicación en WhatsApp fue concebido como una alternativa adicional y no tiene la intención de sustituir los medios de comunicación que ya se encuentran operativos. Esto se logra al disponer en un solo lugar de detalles esenciales como precios, la disponibilidad y las características específicas de los productos que forman parte del catálogo de D1.

La compañía destacó que esta iniciativa permitirá agilizar significativamente la comunicación con los clientes. Debido a que al centralizar la información, se evita que los clientes deban recurrir a distintas fuentes para resolver sus inquietudes o para mantenerse al día con las novedades y ofertas de la marca, sino tener una conversación más directa con los usuarios.

Publicidad

Este nuevo espacio digital está dirigido especialmente a quienes prefieren la inmediatez y la facilidad de acceso que ofrece la mensajería móvil.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

D1

Bogotá

WhatsApp