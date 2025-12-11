Airbnb advierte posible retiro de Colombia por duro golpe del Gobierno

Un reciente borrador de decreto formulado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo despertó inquietud en el sector de hospedaje temporal y en diversas plataformas digitales que facilitan este tipo de servicios.

La propuesta se encuentra en etapa de observaciones y su contenido generó un intenso debate entre gremios, anfitriones e intermediarios del turismo, quienes consideran que el documento transformaría de forma significativa la operación de los alojamientos alternativos en el país.

Lee también: James Rodríguez recibe noticia que preocupa a Colombia a pocos meses del Mundial 2026



La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) expresó que el texto incluye exigencias consideradas inviables desde el punto de vista técnico y jurídico.



Para este gremio, las disposiciones podrían convertirse en obstáculos para miles de personas que dependen de estos ingresos, así como para las plataformas que sirven de intermediarias en el proceso de reserva y verificación de información.



¿Por qué Airbnb se va a retirar de Colombia?

Una de las modificaciones más relevantes planteadas en el borrador es la transición de un sistema declarativo, vigente desde la Ley 2068 de 2020, hacia un modelo de preverificación administrativa.

Bajo este esquema, los anfitriones tendrían que aportar documentos adicionales y demostrar que los inmuebles cumplen con los permisos y el uso de suelo requerido para funcionar como alojamientos turísticos.

Este cambio representa un reto especialmente para propietarios ubicados en zonas donde las oficinas de planeación y turismo operan con recursos limitados, según expertos en turismo.

Otro punto crítico es la ampliación de responsabilidades asignadas a las plataformas digitales. El decreto exige revisar periódicamente la vigencia del Registro Nacional de Turismo, detectar duplicados de anuncios y asegurar la operabilidad con sistemas estatales que aún no están completamente desarrollados.

Publicidad

Según expertos del sector, esta carga administrativa incrementaría los costos operativos y dificultaría la permanencia de pequeños prestadores en el ecosistema digital.



¿Cuándo dejará de operar Airbnb en Colombia por el nuevo decreto?

El turismo digital mantiene una participación relevante en el desarrollo económico nacional, puesto que se estima que este modelo impulsa más de doscientas mil oportunidades laborales directas e indirectas, según informes.

Además, influye en el crecimiento de actividades complementarias como transporte, comercio local, gastronomía y recreación, que dependen de la llegada constante de visitantes.

Publicidad

Lee también: Invima activa alerta por leche en polvo falsificada en Colombia: “Es un riesgo”

Según datos de la plataforma de Airbnb, más Más de 600 pueblos y ciudades en Colombia, reciben beneficios de la actividad turística generada por alojamientos alternativos.

En muchas de estas zonas, la hotelería tradicional es limitada, por lo que la oferta digital contribuye a dinamizar economías que buscan consolidarse y diversificarse. Expertos indican que la disponibilidad de estos inmuebles afectaría a familias, emprendimientos y comunidades que dependen del flujo de viajeros.

No obstante, ante la preocupación creciente, gremios del turismo y plataformas solicitaron al Gobierno espacios de diálogo técnico para revisar el documento, ajustar disposiciones y evitar cargas excesivas que puedan generar efectos adversos.

Además, la petición llega en un momento clave, pues marca el inicio de una temporada alta en la que el país recibe un volumen elevado de turistas nacionales e internacionales.

Algunos intermediarios advierten que, sin ajustes, podrían presentarse limitaciones operativas, suspensiones temporales o incluso la reducción de la oferta en plataformas digitales.

Publicidad

Esto tendrían efectos directos en la demanda turística, en la economía local y en la estabilidad de miles de personas que ven en estos servicios una fuente de ingreso fundamental.

El sector permanece en alerta porque el Gobierno fijó el 18 de diciembre como la fecha en que podría oficializarse el decreto, lo que generó preocupación entre anfitriones y plataformas digitales.

Publicidad

Diversos actores del turismo aseguran que el documento, tal como está planteado, modificaría por completo la operación de los alojamientos temporales en plena temporada alta, un momento en el que la demanda de hospedaje crece y cualquier cambio normativo puede provocar inestabilidad en el mercado.

Mira también: Distrito en alerta por posible regreso de comunidades Emberá al Parque Nacional