Aida Victoria Merlano está pasando por un mal momento a causa de su embarazo ¿Qué paso?

La reconocida creadora de contenido y figura pública de Colombia, Aida Victoria Merlano sin duda está atravesando la mejor etapa de su vida , no solo por su embarazo sino que también profesionalmente está en su mejor momento, como ella misma lo ha hecho saber.

Luego de tener por varios meses una relación sólida con su actual pareja a quien llama cariñosamente su "novio agropecuario", parece que su vida personal tiene un nuevo sentido de plenitud, aunque el historial amoroso de la influenciar ha sido complejo y ampliamente seguido por sus seguidores.

Sus anteriores relaciones han estado en el ojo del huracán por lo que siempre han sido controversiales y llenas de discusiones que han terminado inevitablemente en redes sociales , pero en esta ocasión todo indica que ha encontrado el amor de su vida para asumir una nueva etapa.

Aida Victoria compartió en sus redes sociales un resumen de lo que ha sido de su vida, todos los obstáculos y todo lo que ha tenido atravesar y aseguró que siempre es posible superar las adversidades que en la vida se pueden presentar.

Así le contó Aida Victoria a su esposo que estaba embarazada /Foto: redes sociales

“Siempre tendremos la capacidad de crear esperanza, en los senderos más adversos” , dijo emocionada dejando claro de que no se trataría de una estrategia 'marketing'.

Aida Merlano estaría atravesando por depresión prenatal

Pero no todo es color de rosas pues resulta que la creadora de contenido habló sobre una realidad que atraviesan muchas mujeres embarazadas.

“La depresión prenatal es más común de lo que crees. De hecho, hay mujeres que viven en silencio para que la gente no piense que “rechazan a su bebé” , pero en realidad todo es una respuesta hormonal natural”, afirmó Aida Merlano.

También explicó que la serotonina suele irse a la placenta para que el bebé se pueda desarrollar , por lo que es normal que las mujeres experimenten cambios hormonales.

Además de eso dijo que los últimos meses ha sido sencillo por el tema de los vómitos y los cambios profundos , entendiendo que debe ser responsable con sus gastos y con su empresa.

La influencer mostro su barriga en redes sociales Foto: Instagram @aidavictoriam

Las reacciones de las redes sociales no se hicieron esperar, “Lo peor del embarazo son las comparaciones de la gente y el ‘y eso no es lo peor, prepárate para lo que se viene'” , “por eso no me vuelvo a embarazar jamás”, dijo la influencer.

“Igualito, me pasó lo mismo, me preguntaba tantas cosas. Me dio de todo, duré mis nueve meses escupiendo horrible, pero bueno, el tiempo pasa rápido” , fueron algunos de los comentarios que se pudieron evidenciar en su publicación

