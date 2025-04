La advertencia de Aida Victoria a quien intente tocarle la barriga: "Lo privo de un puño"

La empresaria e influencer barranquillera Aida Victoria Merlano , confirmó que espera su primer hijo del reconocido empresario colombiano Juan David Tejada, pero desde que se conoció la noticia ha sido muy reservada con este tema.

A diferencia de otras famosas como 'La Segura' y 'Epa Colombia' quienes sí dejaron ver cada etapa de sus embarazos a sus seguidores. Aida dejó claro que no quiere vivir su embarazo de la misma forma y por eso tiene este tema tan reservado.

“He criticado en la vida demasiado como para convertirme en eso que tanto critiqué. Siempre que subo algo me dicen ‘Nena, ¿y tu barriga?’ ¿Sabes todo lo que yo he criticado a las embarazadas cansonas como para aparecer todos los días en las historias cantando ‘No te esperaba…’? ¡Ya tú sabes que me preñaron!”, dijo Aida.

Esto ha hecho que sus seguidores comenten sobre el tema, cosa que no solo ha molestado a la influencer, sino que también con quienes quieran atreverse a tocarle la barriga sin permiso , ya que es una forma que la mayor parte de las personas tiene para mostrar cariño a las embarazadas.

"El que me sobe la barriga sin mi consentimiento lo privo de un puño . No entiendo esa obsesión de la gente con sobarle la barriga a una preñada. No es como si fuera algo tipo ‘ay, voy a sobarle la barriga a una mujer preñada y voy a tener 100 años de buena suerte", dijo con su peculiar forma de expresarse.

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, revela su pasado en prisión Foto: Instagram @jdt21_5

Estas declaraciones han generado todo tipo de posturas, l as cuales han sido divididas en redes sociales , algunos aplauden la diciendo teniendo en cuenta que todas las personas tienen una vida privada.

Por el contrario, otras personas la critican porque desean ver todo el proceso, alegando que una persona pública y no puede tener vida privada.

¿Cómo le dio la noticia del embarazo a Juan Tejada?

Según lo que explicó la empresaria barranquillera, la noticia se la habría dado en diciembre del 2024 , el momento quedó captado por medio de un video que posteriormente la misma influencer subiría a sus redes sociales.

En el video se puede ver como Aida Victoria preparó todo para poder darle la noticia , le dio una caja de sorpresa en el que contenía un carro de juguete, unos zapatos de bebe y un conjunto infantil.

El empresario al abrir dicha caja se dio cuenta de inmediato a que se refiere el regalo, emocionado por el momento solo abrazaba a la barranquillera y besaba su vientre , el momento fue más emocionante debido a que ocurrió en una reunión familiar.

