Aida Victoria Merlano esta cerrando ciclos con toda: ¿Qué culpa tiene el cabello?

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano y el streamer Luis Villa más conocido como Westcol, se han convertido en blanco de noticia desde que oficializaron su inesperada ruptura. Ambos se veían muy enamorados, y no tenían en hacerlo público, hasta que una mujer aseguró a través de un comentario haber tenido un acercamiento a Westcol.

“Recuerdo muy bien que yo le mandé un mensaje a West, jamás lo hice con ninguna intención. En ese momento sale mi amiga, él me hace ir al VIP, yo llegué como dos personas que se empiezan a conocer (...) Yo estoy soltera. Yo no tengo pareja. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, creo que la persona que debió respetar a su novia fue él”. decía el comentario que rápidamente llegó a los ojos de Aida, quien ni corta, ni perezosa, dudó en escribirle a la 'susodicha' para corroborar la información que al parecer terminó siendo cierta, pues posteriormente Merlano apareció en medio de una trasmisión de Westcol haciéndole reclamo.

Del la bochornosa situación fueron testigos todos los que estaban conectados en el en vivo, quienes posteriormente pudieron reafirmar que la ruptura era real, pues Aida publicó un video en el que manifestaba que esta era una situación en la que tenía que aplicar lo que ella tanto predicaba, así que aunque quisiera mucho a Westcol en esta ocasión debía elegirse a ella.

Desde entonces Aida no ha ocultado sus emociones, y se ha mostrado vulnerable ante la situación. De hecho, hace poco dejó muy intrigada a su comunidad de Instagram pues publicó en sus 'stories' una foto en la que podían apreciarse varios mechones de pelo en el piso, acompañada de la frase: "el espejo de mi baño viéndome cerrar ciclos". Eso sí, no ha publicado la foto del resultado final, de lo que podría llamarse un impulso.

¿Cómo habrá quedado?