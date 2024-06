Westcol hace de todo para volver con Aida Victoria Merlano; está desesperado

El streamer antioqueño Westcolsigue en el ojo del huracán, luego de que en redes sociales circulara la declaración de una joven, quien aseguró haberse besado con él en el palco de su discoteca, Dulcinea, en Medellín, donde al parecer, él la invitó a pasar la noche.

Todo se supo directamente de la pareja, puesto que en medio stream, Aida le cuestionó a Westcol sobre esas declaraciones que circulaban en redes y el antioqueño no tuvo de otra que mostrarle incluso el chat donde se evidencia que sí había una conversación inusual entre ambos.

Tras el altercado, el streamer decidió terminar el live y tiempo después se conectó decaído, acusando a la joven de mentir y de querer sacarle plata, pero sobre todo dolido porque hasta ese momento parecía que las cosas con Aida estaban muy mal. Todo esto se confirmó al otro día, cuando la creadora de contenido, a través de un video, contó que se dio cuenta de que no hubo besos ni nada de eso, pero que para ella era suficiente.

Según Merlano, Westcol abrió una puerta y no respetó los códigos de su relación, por lo que ella decidió dar un paso al costado y dejar la relación. Como era de esperarse, él streamer salió a hablar al respecto, mostrándose arrepentido y enviando mensaje a Merlano para intentar volver con ella.

De hecho, a través de una de sus historias de Instagram, subió una foto con ella poniendo mensajes en los que le decía que la amaba: "Son situaciones y momentos que suceden, me equivoqué y acepto mi error, lo que no puedo aceptar es que me digan que no te amo, porque yo sé lo que estaría dispuesto a hacer por ti".

