Christian Nodal reaparece con su hija Inti en brazos: así fue el inesperado reencuentro

Christian Nodal volvió a cargar en brazos a su hija Inti. Así, sin previo aviso y sin comunicados oficiales, el cantante mexicano apareció este fin de semana en un video que se viralizó rápidamente, dejando claro que el reencuentro con la pequeña, fruto de su relación con la artista argentina Cazzu, por fin se dio.

Las imágenes, difundidas por el programa El gordo y la flaca (Univisión), muestran al intérprete saliendo de una propiedad mientras sostiene a la bebé con firmeza. Con paso acelerado, escoltado por agentes policiales y guardaespaldas, se sube con ella a una camioneta.

En ese momento, todo se detiene. No hay entrevistas, no hay declaraciones, no hay Ángela Aguilar a la vista. Aunque la actual pareja del artista no aparece en el video, se desconoce si más adelante se sumó a ese encuentro familiar. Lo cierto es que la imagen de Nodal con su hija en brazos ya es suficiente para reavivar toda la atención mediática.

Un día antes del sorpresivo encuentro, Cazzu fue vista aterrizando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Iba acompañada de la niña, pero no quiso saber nada de cámaras ni de preguntas.

“Por favor no enfoquen a mi bebé”, fue la única frase que se le escuchó mientras se abría paso entre los reporteros. A pesar de la presión mediática, mantuvo la compostura. Solo cuando le preguntaron cómo iban las cosas con Nodal, se le escapó una sonrisa. “Está todo como se sabe”, respondió sin más.

Nodal y Cazzu /Foto: Instagram Nodal

Publicidad

Nodal se reencuentra con Inti tras meses sin verla

Ese “como se sabe” fue suficiente para encender más de una especulación. Desde su separación, la relación entre Cazzu y Nodal ha sido tema constante en medios, especialmente por el giro inesperado que tomó su vida amorosa tras el anuncio de su nueva relación con Ángela Aguilar.

Hasta ahora, no se tenía registro de un nuevo acercamiento entre el cantante y su hija desde su primer cumpleaños, celebrado hace algunos meses.

Publicidad

El video del reencuentro, sin embargo, habla por sí solo. No hay frases grandilocuentes ni declaraciones públicas, pero las imágenes muestran a Nodal completamente enfocado en su hija, sin distracciones, protegiéndola del tumulto, con un rostro que mezcla seriedad y ternura.

No está claro cuánto duró la visita, si fue solo un encuentro puntual o parte de un nuevo acuerdo. Pero las cámaras captaron lo que muchos esperaban ver desde hace semanas: padre e hija juntos nuevamente.