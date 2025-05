Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su transformación física: “Perdí 10 kilos en 1 mes”

En una inusual entrevista con la periodista Pati Chapoy, Ángela Aguilar abrió una ventana a su vida personal, revelando detalles quepocas veces comparte con el público.

La joven cantante, conocida por mantener su vida privada lejos de los reflectores, explicó el motivo detrás del cambio físico que tantos de sus seguidores han notado en los últimos meses.

“Bajé como, ¿qué será?, 10 kilos en un mes”, confesó la artista de 21 años al ser consultada sobre su figura visiblemente más delgada. De acuerdo con Ángela, la causa principal de esta transformación fue una fuerte carga emocional: “Yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad”.

Aunque ha vivido momentos complejos recientemente, Aguilar asegura que se encuentra atravesando una etapa de crecimiento.

“No voy a decir que no ha sido difícil, soy un ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida”, expresó, recalcando el papel fundamental que su familia ha tenido para mantener su equilibrio emocional.

Puedes leer:Ángela Aguilar habría dicho “Adiós amor”; la cantante borró sus fotos con Christian Nodal

Publicidad

Uno de los pilares más importantes ha sido su padre, el reconocido cantante Pepe Aguilar, quien le dio un consejo que ella no ha olvidado: “Siempre me dijo que no leyera ni los buenos ni los malos [comentarios] porque me iba a creer los dos”.

A pesar de ello, Ángela admite que es difícil mantenerse completamente al margen: “Saber quién soy vale mucho más que personas que piensan saberlo”, reflexionó.

Ángela Aguilar habría terminado con Christian Nodal Foto: AFP

Publicidad

La intérprete de Dime cómo quieres también se refirió a su relación con Christian Nodal, con quien está casada desde hace 10 meses. Aunque la unión ha generado controversia en redes sociales, ella ha encontrado refugio en sus seres queridos.

“Entre tanto ruido, lo más bonito que yo he tenido es la familia, sostenerme en la gente que me levanta y me hace más grande”, afirmó.

Por su parte, Nodal también se pronunció recientemente sobre su matrimonio en el programa Siéntese quien pueda, mostrando su entusiasmo por esta nueva etapa de su vida. “Yo siempre me quise casar, formalizar algo lindo”, comentó. “Cada quien cuenta la experiencia como le fue en la feria, yo me siento muy a gusto”.

Puedes leer: Sale a la luz si Ángela Aguilar habría pedido salida del guionista de La Rosa de Guadalupe

Ángela y Christian, dos de las voces más reconocidas del regional mexicano, se han convertido en el centro de atención no solo por su música, sino por la autenticidad con la que viven su relación, enfrentando juntos las miradas ajenas, la presión mediática y los altibajos emocionales.

En medio del huracán, Aguilar lo resume con claridad: “Para mí, eso tiene muchos miedos, muchas ilusiones, como muchos golpes de realidad también, de lo que implica estar donde yo estoy parada”.

Publicidad

Mira también: ¿Ángela Aguilar y Christian Nodal incomodaron a Yuri?