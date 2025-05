Sebastián Yatra fue a la cárcel y foto lo confirma: “Terminé preso”

Sebastián Yatra, conocido mundialmente por éxitos como Traicionera y Tacones Rojos, ha mostrado en múltiplesocasiones su faceta más cercana y auténtica.

Pero esta vez, el artista colombiano fue más allá al compartir una anécdota desconocida de su adolescencia que sorprendió tanto a sus seguidores como a los televidentes del programa español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos.

Durante la entrevista, Yatra reveló con humor y un poco de vergüenza que a los 18 años vivió una experiencia que lo marcó profundamente: fue arrestado y pasó 27 horas en la cárcel en Panamá City, Florida. El motivo no fue ningún delito grave, sino una travesura que se salió de control.

“A mí una vez me metieron a la cárcel por saltar de un balcón. Estaba con un amigo, salí corriendo, saltando de balcón en balcón… y terminamos detenidos”, confesó entre risas nerviosas.

Aunque muchos pensaron que la fotografía viral que circulaba en redes —en la que aparece Yatra con uniforme carcelario— era un montaje o parte de algún videoclip, el propio artista confirmó su veracidad. “Yo sabía que eso iba a salir algún día”, comentó resignado.

El episodio, lejos de ser una anécdota superficial, dejó una huella importante en su vida. “La pasé mal, pero celebré mucho cuando salí. Fue una experiencia importante, me hizo valorar la libertad”, reflexionó el cantante, quien por esos días se encontraba de vacaciones.

Yatra también compartió detalles de su paso por la celda: fue ingresado alrededor de la medianoche y no sabía qué esperar.

“Entré con el uniforme naranja, muerto del susto. Había un man ahí… y yo: ‘bueno, ¿y ahora qué hago?’”, recordó.

Afortunadamente, su compañero de celda resultó ser más amable de lo que temía. “Terminamos hablando. Me aconsejó que no volviera a meterme en líos. Me dijo que tenía cara de buen muchacho”, relató Yatra, destacando el inesperado giro humano de aquella noche.

Este relato llega en un momento importante para el artista, justo después del lanzamiento de su álbum Milagro y durante su regreso a Colombia, donde ha compartido con medios nacionales detalles personales y profesionales.

La historia sirve como recordatorio de que incluso las estrellas del pop mundial tienen pasados poco conocidos y momentos de juventud que los marcaron.

En el caso de Yatra, esa travesura adolescente le dejó no solo una anécdota viral, sino una valiosa lección sobre los límites, la responsabilidad y el valor de la libertad.

