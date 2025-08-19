Atlético Nacional se juega la clasificación frente a Sao Paulo: horario y link para ver gratis

El ambiente en la Copa Libertadores está más caliente que nunca y los hinchas de Atlético Nacional se alistan para vivir una noche decisiva en territorio brasileño. El cuadro verdolaga es el único equipo colombiano que sigue con vida en el torneo más importante del continente y este martes tiene la prueba más exigente de la temporada: visitar al poderoso Sao Paulo en el estadio Morumbi.

El partido corresponde a la vuelta de los octavos de final y la llave está totalmente abierta. En Medellín, Nacional tuvo todo para sacar ventaja, pero no lo logró. La gran oportunidad llegó desde el punto penal, no una, sino dos veces, pero Edwin Cardona no pudo concretar. El primero terminó desviado y el segundo fue contenido por el arquero paulista, dejando todo servido para que la serie se defina en Brasil.

La misión de los dirigidos por Javier Gandolfi no es sencilla, pero la ilusión está intacta. El Morumbi se vestirá de gala con un aforo casi completo y la presión será enorme para ambos equipos. Sao Paulo, con el apoyo de su gente, quiere aprovechar la localía, mientras que Nacional confía en la experiencia de jugadores como David Ospina, Mateus Uribe y Alfredo Morelos para dar el golpe y seguir soñando con la gloria continental.

Hora y canal del partido Sao Paulo vs Nacional

El compromiso está programado para este martes 19 de agosto a las 7:30 de la noche, hora de Colombia, en el estadio Morumbi. Los fanáticos podrán seguir la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN y, además, vía streaming a través de Disney+ Premium. Como complemento, en el portal www.golcaracol.com habrá minuto a minuto con las mejores jugadas, reacciones y la crónica del encuentro.

El cuerpo técnico verdolaga viajó con toda su artillería. Nombres como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Alfredo Morelos estarán disponibles para enfrentar al equipo paulista. Nacional necesita la mejor versión de cada uno de ellos si quiere superar la barrera brasileña y meterse entre los ocho mejores del continente.

Posibles alineaciones

Sao Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco y Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Lucas), Marcos Antônio, Bobadilla y Enzo Diaz; Luciano y André Silva.

Director técnico: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza; Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Director técnico: Javier Gandolfi.

El duelo promete ser intenso, con dos equipos que se juegan todo. Sao Paulo quiere imponer jerarquía, pero Nacional llega con hambre de revancha y con la ilusión de callar el Morumbi.

Sao Paulo vs. Nacional en Copa Libertadores

