Filtran video del momento en que tigresa de bengala es atacada por su cría en zoológico de Cali

Hay consternación en Colombia por el fallecimiento de una tigresa de bengala que fue atacada por su propia cría dentro de un zoológico en Cali y sin que alguien pudiera hacer algo a tiempo para evitar el lamentable final.

Los hechos ocurrieron el fin de semana, a plena luz del día, y ante la presencia de varias personas que visitaban el zoológico en el que vivía esta tigresa de bengala hace 21 años.

La hembra era llamada Indira y llevaba más de 12 años compartiendo espacio con su cría de nombre Kanú, en un ambiente que, presuntamente, nunca había mostrado señales de alerta por convivencia; sin embargo, en un hecho inesperado se presentó un enfrentamiento entre felinos que terminó en una agresión hacia la hembra.



Se dice que los hechos se desataron en horas de la tarde en un presunto enfrentamiento territorial entre varios felinos pero del que terminaron enfrentados Indira y su propia cría. En videos de visitantes al zoológico quedó el momento en que ambos tigres se enfrentan con sus garras.

Y aunque en principio parecía un espectáculo del que algunos turistas sintieron gracia, rápidamente la situación se tornó tensa al ver que se trataba de una seria pelea entre estos animales.



Video de tigresa Indira enfrentándose a su cría Kanú

En los videos, que días después fueron publicados en redes sociales se observa a la tigresa blanca enfrentándose a su cría, de un tamaño similar al suyo y con más habilidad debido a que es un tigre adulto, mientras que Indira ya era geriátrica.

Publicidad

Publicidad

#Cali En el zoológico, en presencia de niños y demás asistentes, Indira, la tigresa bengala quien llevaba 21 años en cautiverio, murió luego de ser atacada por su hijo tigre, Kanú. El hecho ocurrió en presencia de niños y demás asistentes 🧵 pic.twitter.com/6V6ptSr1aC — Conexión Animal (@RCAnimal) August 17, 2025