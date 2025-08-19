En vivo
Filtran video del momento en que tigresa de bengala es atacada por su cría en zoológico de Cali

Filtran video del momento en que tigresa de bengala es atacada por su cría en zoológico de Cali

El angustiante momento quedó grabado en cámara y ante la mirada y gritos de visitantes que presenciaron la pelea entre la tigresa y su cría dentro del recinto que compartían hace 10 años.

